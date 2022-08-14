TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın Fırtına'ya maliyeti belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Bordo-mavililer Abdülkadir Ömür'ün attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek bordo-mavililer hazırlıklara da başladı.
TRANSFERDE MUTLU SON
Sağ stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor mutlu sona ulaştı.
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu öncesi uzun zamandır ilgilendiği İspanyol defans Marc Bartra transferini bitirdi.
Yıldız futbolcu Trabzon'a gelerek kendisini bordo-mavili formaya bağlayan sözleşmeye imza atacak.
SÖZLEŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
İspanyol basınında çıkan haberde, Marc Bartra'nın maliyeti açıklandı.
Habere göre Trabzonspor, İspanyol futbolcu için Real Betis'e 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
2+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Bartra ise yıllık 2.5 milyon Euro maaş + 500 bin Euro bonus kazanacak.
AS'da çıkan haberde, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun transferi bitirdiği yazıldı.
Ayrıca Ağaoğlu için 'muazzam bir ikna kabileyetinin olduğu' vurgulandı.
MARC BARTRA KİMDİR?
Marc Bartra, 11 yaşındayken RCD Espanyol'dan FC Barcelona'ya transfer oldu.
2009 yılında B takımına terfi etti. 14 Şubat 2010'da Bartra, Atlético Madrid'i 2-1 yendikleri maçta Jeffrén Suárez'in yerine oyuna girerek ilk maçına 30 dakika sahada kaldı.
2016 yılında Barcelona'dan Borussia Dortmund'a 8 milyon Euro karşılığında transfer oldu.
Dortmund'un yapılanmaya gitmesinin ardından Bartra tekrardan İspanya'nın yolunu tuttu.
Bu kez adresi Endülüs temsilcisi Real Betis oldu. Tam adı Marc Bartra Aregall olan İspanyol stoper 15 Ocak 1991'de Sant Jaume dels Domenys, Tarragona, Katalonya'da doğdu.