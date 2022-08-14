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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın Fırtına'ya maliyeti belli oldu

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna 2 galibiyet ile başlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sağ stoper transferi için Marc Bartra ile anlaşma sağlayan bordo-mavililer yıldız ismi bugün Trabzon'a getiriyor. İspanyol futbolcunun Karadeniz devine maliyeti de belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 09:09 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 09:18
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın Fırtına'ya maliyeti belli oldu

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek bordo-mavililer hazırlıklara da başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın Fırtına'ya maliyeti belli oldu

TRANSFERDE MUTLU SON

Sağ stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor mutlu sona ulaştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın Fırtına'ya maliyeti belli oldu

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu öncesi uzun zamandır ilgilendiği İspanyol defans Marc Bartra transferini bitirdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın Fırtına'ya maliyeti belli oldu

Yıldız futbolcu Trabzon'a gelerek kendisini bordo-mavili formaya bağlayan sözleşmeye imza atacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın Fırtına'ya maliyeti belli oldu

SÖZLEŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İspanyol basınında çıkan haberde, Marc Bartra'nın maliyeti açıklandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın Fırtına'ya maliyeti belli oldu

Habere göre Trabzonspor, İspanyol futbolcu için Real Betis'e 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın Fırtına'ya maliyeti belli oldu

2+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Bartra ise yıllık 2.5 milyon Euro maaş + 500 bin Euro bonus kazanacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın Fırtına'ya maliyeti belli oldu

AS'da çıkan haberde, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun transferi bitirdiği yazıldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın Fırtına'ya maliyeti belli oldu

Ayrıca Ağaoğlu için 'muazzam bir ikna kabileyetinin olduğu' vurgulandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın Fırtına'ya maliyeti belli oldu

MARC BARTRA KİMDİR?

Marc Bartra, 11 yaşındayken RCD Espanyol'dan FC Barcelona'ya transfer oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın Fırtına'ya maliyeti belli oldu

2009 yılında B takımına terfi etti. 14 Şubat 2010'da Bartra, Atlético Madrid'i 2-1 yendikleri maçta Jeffrén Suárez'in yerine oyuna girerek ilk maçına 30 dakika sahada kaldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın Fırtına'ya maliyeti belli oldu

2016 yılında Barcelona'dan Borussia Dortmund'a 8 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

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