Eren sürekli gelişiyor

Sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Eren Elmalı ne kadar doğru bir transfer olduğunu her hafta üzerine koyarak gösteriyor. 22 yaşındaki futbolcu, Hatayspor karşısında da oldukça etkili bir futbol ortaya koydu.
Sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Eren Elmalı ne kadar doğru bir transfer olduğunu her hafta üzerine koyarak gösteriyor. 22 yaşındaki futbolcu, Hatayspor karşısında da oldukça etkili bir futbol ortaya koydu. Neredeyse her atakta bindirmelerini yaptı. Rakip kanat oyuncuları onu kovalamaktan hücum etmekte zorlandılar. Maç sonunda yine alkışı aldı.