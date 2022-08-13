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Bardhi’den 4 yıllık imza

Trabzonspor, Makedon 10 numarayla 1 milyon 300 bin euro’ya 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Bardhi’den 4 yıllık imza

Trabzonspor'un kadrosuna kattığını açıkladığı Enis Bardhi transferinde yaşananlar ortaya çıktı. 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı maestro, bordo mavili takıma gelmek için DC United ve Yunan ekibi Olympiakos'u reddetti. Türk takımı olması ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali nedeniyle Trabzonspor'u tercih etti. Özellikle bordo-mavililerin şampiyonluk kutlamalarındaki görüntülerden çok etkilenen Bardhi, diğer teklifleri reddederek Trabzonspor'a geldi. Bardhi için kulübü Levante'ye 3 yıla yayılmış 3 taksit halinde 3 milyon euro bonservis ödenecek. 3+1 yıllık imza atan tecrübeli 10 numaraya da her bir sezon için 1 milyon 300 bin euro garanti ücret ödenecek.

ROONEY İKNA EDEMEDİ

Trabzon'un Bardhi transferindeki tek rakibi Olympiakos değildi. MLS ekiplerinden DC United'da oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu. Teknik direktör Rooney, kadrosunda görmek istediği Kuzey Makedonyalı oyuncuyla birkaç kez görüşme gerçekleştirse de Bardhi, Şampiyonlar Ligi'nde oynama istediği nedeniyle teklifi reddetti.

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