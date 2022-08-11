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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Enis Bardhi Fırtına için geliyor

Trabzonspor transfer haberi... Bordo mavililerin yeni transferi Enis Bardhi Trabzonspor'a imza atmak için bugün 14.30'da Trabzon'da olması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 11:34 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 11:54
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Enis Bardhi Fırtına için geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden bordo mavililerde yıldız oyuncu imza için Trabzon'a geliyor. Trabzonspor'un 27 yaşındaki yeni transferi Enis Bardhi Fırtına'ya imza atmak için bugün 14.30'da Trabzon'da olması bekleniyor.

Trabzonspor'un bu transfer için İspanyol ekibine 3 milyon Euro bonservis ödeyeceği gelen bilgiler arasında. Kuzey Makedonyalı oyuncu, Levante formasıyla geçtiğimiz sezon 32 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

2017 yılından bu yana Levante forması giyen Enis Bardhi, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda 44 kez görev yaptı.

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