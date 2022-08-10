TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a Enis Bardhi önerisi! Teklif yapılacak...

Marek Hamsik'in sakatlığı ve Berat'ın ayrılması sonrası orta sahaya futbolcu arayan Trabzonspor'a menajerlerden Enis Bardhi önerisi geldi. İspanya ekibi Levante'de forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun asıl mevkisi 10 numara ama merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılmak isteyen 1.72 boyundaki futbolcu için yönetim teklif hazırlıklarına başladı. Kuzey Makedon yıldız, bordo-mavili takıma gelmeye istekli. Şartların uygun olması halinde bu transfer yakında bitebilir. Abdullah Avcı transferlerin bir an önce olmasını bekliyor.