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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a Enis Bardhi önerisi! Teklif yapılacak...

Son dakika haberleri... Trabzonspor'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarında hareketli saatler yaşanıyor. Transfer sürecinde nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendiren bordo-mavililere Levante forması giyen Enis Bardhi'nin önerildiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'a Enis Bardhi önerisi! Teklif yapılacak...

Marek Hamsik'in sakatlığı ve Berat'ın ayrılması sonrası orta sahaya futbolcu arayan Trabzonspor'a menajerlerden Enis Bardhi önerisi geldi. İspanya ekibi Levante'de forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun asıl mevkisi 10 numara ama merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılmak isteyen 1.72 boyundaki futbolcu için yönetim teklif hazırlıklarına başladı. Kuzey Makedon yıldız, bordo-mavili takıma gelmeye istekli. Şartların uygun olması halinde bu transfer yakında bitebilir. Abdullah Avcı transferlerin bir an önce olmasını bekliyor.

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