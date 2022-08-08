Kaptanlar sıra bekliyor

Trabzonspor'da dış transfer harekatı devam ederken, takım kaptanları Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ise sıralarını bekliyorlar. Bordo-mavili idarecilerin iki oyuncuya bu konuda bilgilendirme yaptıkları öğrenildi. Karadeniz temsilcisi Avrupa'dan teklifler alan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün kontratlarını yinelerken, ücretlerini de artıracaklar. Yeni oyunculara uygulanan 'tavan rakam' takımda sadece iki genç kaptana verilecek. Avrupa'dan teklif gelmesi halinde Uğurcan da Abdülkadir Ömür de bunu değerlendirmeyi düşünüyor. Ancak en önemli şartları kendilerini yetiştiren bordo-mavili kulübün de olası transferlerinden memnun olacak bir rakam kazanmaları.



DJANİNY DE KALIYOR

Karadeniz ekibinin belki de en çok teklif alan ismi Djaniny Semedo... Yeşil Burun Adalı hücum oyuncusu için özellikle Arap kulüpleri çok ısrarcı. Ancak Abdullah Avcı'nın ataktaki en farklı kullandığı tecrübeli forvetin çıkış kapıları kapalı. Deneyimli çalıştırıcı geçtiğimiz sezon da yönetime "Djaniny mutlaka kalmalı. Onun iyisini almak için kazandığımız bonservis parasından fazlasını vermek zorunda kalırız" demişti.



YUSUF'A KUTLAMA

Bordo-mavili ekibe ikinci defa katıldıktan sonra şampiyonluk yaşayan Yusuf Erdoğan yeni yaşına bastı. Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarından da tecrübeli futbolcu için kutlama mesajları paylaşıldı. 30 yaşındaki oyuncu da hem kulübe hem de taraftaların attıkları mesajlar için teşekkürlerini sundu.



DENSWIL KEYİFLİ

Sezonun açılış maçında fileleri sarsan Stefano Denswil mutlu. Tecrübeli futbolcu zorlu bir sezonun kendilerini beklediğini belirtti ve "Herkese şans gelecek. Birçok kulvarda önemli maçlara çıkacağız. Sezonun ilk karşılaşmasında gol atmak beni mutlu etti. Benim asıl işim gol atmak değil ama seviyorum" dedi.