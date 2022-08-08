Haberler Trabzonspor Kaptanlar sıra bekliyor

Kaptanlar sıra bekliyor

Yönetim, bu dönemde önceliği yabancı transferlere verdi. Bordo-mavili idareciler ardından kaptanlar Uğurcan ve Abdülkadir Ömür ile görüşecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Kaptanlar sıra bekliyor

Trabzonspor'da dış transfer harekatı devam ederken, takım kaptanları Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ise sıralarını bekliyorlar. Bordo-mavili idarecilerin iki oyuncuya bu konuda bilgilendirme yaptıkları öğrenildi. Karadeniz temsilcisi Avrupa'dan teklifler alan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün kontratlarını yinelerken, ücretlerini de artıracaklar. Yeni oyunculara uygulanan 'tavan rakam' takımda sadece iki genç kaptana verilecek. Avrupa'dan teklif gelmesi halinde Uğurcan da Abdülkadir Ömür de bunu değerlendirmeyi düşünüyor. Ancak en önemli şartları kendilerini yetiştiren bordo-mavili kulübün de olası transferlerinden memnun olacak bir rakam kazanmaları.


DJANİNY DE KALIYOR
Karadeniz ekibinin belki de en çok teklif alan ismi Djaniny Semedo... Yeşil Burun Adalı hücum oyuncusu için özellikle Arap kulüpleri çok ısrarcı. Ancak Abdullah Avcı'nın ataktaki en farklı kullandığı tecrübeli forvetin çıkış kapıları kapalı. Deneyimli çalıştırıcı geçtiğimiz sezon da yönetime "Djaniny mutlaka kalmalı. Onun iyisini almak için kazandığımız bonservis parasından fazlasını vermek zorunda kalırız" demişti.


YUSUF'A KUTLAMA

Bordo-mavili ekibe ikinci defa katıldıktan sonra şampiyonluk yaşayan Yusuf Erdoğan yeni yaşına bastı. Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarından da tecrübeli futbolcu için kutlama mesajları paylaşıldı. 30 yaşındaki oyuncu da hem kulübe hem de taraftaların attıkları mesajlar için teşekkürlerini sundu.


DENSWIL KEYİFLİ

Sezonun açılış maçında fileleri sarsan Stefano Denswil mutlu. Tecrübeli futbolcu zorlu bir sezonun kendilerini beklediğini belirtti ve "Herkese şans gelecek. Birçok kulvarda önemli maçlara çıkacağız. Sezonun ilk karşılaşmasında gol atmak beni mutlu etti. Benim asıl işim gol atmak değil ama seviyorum" dedi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sezonun ilk maçına Fernando Muslera damga vurdu! Okan Buruk çılgına döndü…
İspanya'nın İbiza adasına giden bir Türk 12 saatlik eğlence için servet bıraktı!
Toroğlu'dan flaş sözler! "Futbolculara yazık değil mi"
Ahmet Çakar: Sacha Boey...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eski Galatasaraylı Lemina Trabzonspor yolunda!
Fırtına'ya Gineli stoper
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
EA oyunlardan mikro ödemeyi kaldırıyor!
Dua Lipa'ya 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı verildi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu flaş sözler! "O istenmeyen adam..." Maç sonu flaş sözler! "O istenmeyen adam..." 06:38
"Muslera takımını maçta tuttu" "Muslera takımını maçta tuttu" 06:17
"Muslera takımını maçta tuttu" "Muslera takımını maçta tuttu" 06:16
🔴 A SPOR CANLI YAYIN 🔴 A SPOR CANLI YAYIN 01:54
Yönetimden flaş Tisserand kararı! Yönetimden flaş Tisserand kararı! 01:51
Toroğlu'dan penaltı yorumu! "Muslera'nın hareketi..." Toroğlu'dan penaltı yorumu! "Muslera'nın hareketi..." 01:48
Daha Eski
Okan Buruk: Torreira ve Mertens... Okan Buruk: Torreira ve Mertens... 01:48
Dursun Özbek'ten transfer müjdesi! Dursun Özbek'ten transfer müjdesi! 01:48
Aslan son dakikada kükredi! Aslan son dakikada kükredi! 01:48
Antalya'da penaltı kararı! İşte o müdahale Antalya'da penaltı kararı! İşte o müdahale 01:48
Evander'den flaş Galatasaray paylaşımı! Evander'den flaş Galatasaray paylaşımı! 01:47
Sosa'dan 1.5 yıllık imza! İşte yeni takımı Sosa'dan 1.5 yıllık imza! İşte yeni takımı 01:47