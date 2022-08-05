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İstanbulspor - Trabzonspor maçı sonrası Eren Elmalı: Uyum sürecini çok çabuk atlattım

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in ilk haftasında İstanbulspor'a konuk olan Trabzonspor sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bordo-mavililerin yeni transferi Eren Elmalı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki futbolcu, transferi sonrasında takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını ve uyum sürecini çabuk atlattığını ifade etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 01:17
İstanbulspor - Trabzonspor maçı sonrası Eren Elmalı: Uyum sürecini çok çabuk atlattım

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk maçının kendileri adına çok önemli olduğunu söyleyen Elmalı, "Tüm takımı tebrik ederim, güzel başlangıç oldu. Cuma günkü maça odaklanacağız. Uyum sürecini çok çabuk atlattım. Çok güzel karşılandım. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yıllardır burada oynuyoruz gibi karşılandık. Hocamız sürekli takım savunmasını aşılıyor. Sivasspor maçında da, bu maçta da gol yemedik. Takım savunmasını iyi yapıyoruz. Eksik yönlerimiz olabilir ama bunları geliştirmeye çalışacağız" dedi.

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