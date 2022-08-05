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İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan başlıyor. Son şampiyon Trabzonspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 13:35
İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbulspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de heyecan başlıyor. İstanbulspor ile Trabzonspor 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Trabzonspor maçı 5 Ağustos 21:00'de beIN SPORTS 1'de yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

İSTANBULSPOR: Jensen, Tuncer, Okan, Mehmet, Oğuzhan, Ferhat, Melih, Ali, Topalli, İbrahim, Ebert

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Dorukhan, A. Ömür, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelıus

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Sezona başlamadan sakatlık kabusu yaşayan Trabzonspor'da Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, tedavileri süren Serkan Asan ve Bruno Peres, İstanbulspor maçında süre alamayacak.

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