Ronaldo peşine düştü!

Trabzonspor ile anlaşamayan Anthony Nwakaeme'nin adı İstanbul ekipleriyle anılmıştı. Buradan da sonuç çıkmayınca Arap kulüpleri ve Hull City ile temas kurulmuştu. Ancak Nijeryalı oyuncu bu ekiplerle de el sıkışamadı. 32 yaşındaki futbolcuyu son olarak fenomen Ronaldo'nun başkanlığını yaptığı Real Valladolid'in istediği belirtildi. Tecrübeli futbolcu şartlarda anlaşırsa seneye Ronaldo'nun kulübünde forma giyecek.
Trabzonspor ile anlaşamayan Anthony Nwakaeme'nin adı İstanbul ekipleriyle anılmıştı. Buradan da sonuç çıkmayınca Arap kulüpleri ve Hull City ile temas kurulmuştu. Ancak Nijeryalı oyuncu bu ekiplerle de el sıkışamadı. 32 yaşındaki futbolcuyu son olarak fenomen Ronaldo'nun başkanlığını yaptığı Real Valladolid'in istediği belirtildi. Tecrübeli futbolcu şartlarda anlaşırsa seneye Ronaldo'nun kulübünde forma giyecek.