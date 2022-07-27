4 maçta 4 attı 7 gol yedi

Karadenizdevinin 4 Temmuz'da başlayan ve iki aşamalı olarak Slovenya ile Avusturya'da gerçekleştirdiği yurt dışı kampları tamamlandı. Bu süre içerisinde 27 antrenman gerçekleştiren bordo-mavililer 4 hazırlık maçı yaptı. Trabzonspor ikisi Slovenya ve ikisi Avusturya olmak üzere oynadığı 4 hazırlık maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 2 kez kaybetti. Bu periyotta 4 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü. İlk sınavında MTK Budapeşte'yi 2-1 yenen Fırtına, Slovacko ile 2-2 berabere kaldı. İtalyan ekipleri Torino'ya 3-0, Empoli'ye ise 1-0 kaybetti.