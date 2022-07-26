Akıllar Kupada

SLOVENYA'da MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup eden, Slovacko ile 2-2 berabere kalan, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında ise Torino'ya 3-0 mağlup olan Trabzonspor, dün bird başka İtalya takımı Empoli ile kozlarını paylaştı. Temsilcimiz, kampın son sınavında etkili bir futbol sergileyemedi. 14. dakikada Empoli, duran toptan golü buldu. Marin'in kullandığı köşe atışında, yakın mesafeden iyi yükselen Destro'nun kafa vuruşunda, top Uğurcan'dan döndü. Dönen topu Destro tamamladı: 0-1.

ŞANSSIZLIK YAŞADIK

23'te Yusuf Erdoğan'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Kouassi'nin şutunda, savunma bir kez daha topa müdahale etti. 49'da Ömür'ün sağdan kullandığı serbest atışta, arka direkte iyi yükselen Djaniny'nin kafa vuruşunda, kaleci Perisan'ı geçen top direkten döndü. 78'de Visca'nın şutunda kaleci Perisan, yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu. 79'da Hamsik'in orta alanın kendi yarı alanına kalan bölümünden aşırtma şutunda, Perisan son anda önleyince maç 1-0 bitti.

EREN ELMALI

Kasımpaşa'dan transfer edilen genç sol bek dün takımın iyileri arasındaydı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği ekstra görevleri de başarıyla yerine getiren 22 yaşındaki savunmacı, takımın bankosu olacağını kanıtladı.

VİSCA

Geçen yıl elde edilen şampiyonluğun baş mimarlarından biri olan Boşnak sağ kanat, her geçen gün form durumunu yükseltiyor. Çalışkanlığı ve profesyonelliğiyle örnek olan Visca, cumartesi günkü kupa maçına hazır göründü.

DOĞUCAN

Torino maçının aksine bu kez ilk 11'de şans bulan Doğucan Haspolat, dün sınıfı geçenler arasındaydı. Antrenmanlarda son derece çalışkan olan ve Avusturya kampının yıldızları arasında yer alan Doğucan, formaya çok yakın.

SİOPİS

Trabzon'un atom karıncası Siopis her zamanki gibi görevini yaptı. Avcı'nın talimatlarını yerine getirdi. Empoli karşısında son derece çalışkan olan Yunan orta saha, bu sezon da takımın temel taşlarından biri olacağını gösterdi.