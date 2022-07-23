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TRABZONSPOR TORINO MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor -Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor haberi: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında İtalyan ekibi Torino ile karşı karşıya geliyor. A Spor'da canlı olarak yayınlanacak karşılaşma öncesi Abdullah Avcı sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte Trabzonspor'un ilk 11'i...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 17:55 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 18:32
TRABZONSPOR TORINO MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor -Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor hazırlık maçında İtalyan ekibi Torino ile karşılaşıyor. Hazırlık maçında Abdullah Avcı 11'ini belirledi... Maç A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor - Torino ilk 11'ler;

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Berat, Hugo, Eren, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius

Torino: Berisha, Djidji, Zima, Rodrigue, Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda, Lukic, Seck, Radonjic

TRABZONSPOR - TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?


Trabzonspor - Torino karşılaşması 23 Temmuz Cumartesi günü oynanacak ve maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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