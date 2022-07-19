TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Anastasios Bakasetas'dan Trabzonspor kararı!

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da gözler yeni sezonun kadrosuna çevrildi. Yeni transferlerin yanı sıra gidecek oyuncuların belirlenmesi için de çalışmalar sürdürülüyor. Gervinho'nun ardından gözler Trondsen, Fode Koita ve Flavio'ya çevrilirken, kamp kadrosundaki Tasos Bakasetas'ın geleceği de merak ediliyor.



Fiorentina ile ismi bir süre anılan Bakasetas için Yunan basınından sürpriz bir iddia geldi. Sportime internet sitesindeki habere göre yıldız futbolcu ayrılığı kafasından çıkarmış durumda. Yunanistan Milli Takımı'nın kaptanı olan tecrübeli orta saha oyuncusunun bordo-mavili takımda kalma eğiliminin arttığı bildirildi.