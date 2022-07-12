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Gedikli farkı

Geçtiğimiz sezonun ara transfer Bayern Leverkusen’den 800 bin euro’ya alınan Emrehan Gedikli, Slovakya kampında göze girdi. 19 yaşındaki forvet, kampa oldukça hazır geldi ve kısa sürede teknik direktör Avcı’nın dikkatini çekti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 06:50
Gedikli farkı

Geçtiğimiz sezonun ara transfer Bayern Leverkusen'den 800 bin euro'ya alınan Emrehan Gedikli, Slovakya kampında göze girdi. 19 yaşındaki forvet, kampa oldukça hazır geldi ve kısa sürede teknik direktör Avcı'nın dikkatini çekti.

AVCI DERS VERİYOR

Enis Destan ve Batuhan Kör'ü kiralık gönderecek olan Trabzonspor'da, Emrehan ise yeni sezonda mutlaka forvet rotasyonunda düşünülüyor. 1.87'lik başarılı oyuncu antrenmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Avcı, onunla bire bir ilgileniyor.

YILDIZLARLA YARIŞACAK

Hemen her sezon yeni bir yıldız adayını vitrine çıkartan Trabzonspor'da, bu sene de Emrehan'ın patlama yapması bekleniyor. Cornelius ve Djaniny ile rekabete girecek başarılı futbolcunun, hazırlık maçlarındaki performansı merak ediliyor.

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