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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi!

Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak kadrosuna Trezeguet'i katan bordo-mavililerde rota stoper transferine çevrildi. Transfer listesinde birçok isim bulunduran Fırtına, Hertha Berlin'den Anga Dedryck Boyata'yı gündemine aldı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları stoper odaklı devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi!

Şimdiye kadar listesindeki birçok oyuncuyla görüşen bordo-mavililer sonuç elde edemedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi!

Son olarak Marlon'un tercihini İtalyan ekibi Monza'dan yana kullanması üzerine tekrar arayışa geçildi...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi!

Gündeme alınan yeni isim ise Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'in 31 yaşındaki stoperi Anga Dedryck Boyata...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi!

Belçika Milli Takımı'nda 31 kez forma giyen Kongo asıllı Boyata, Manchester City altyapısında futbola başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi!

GEÇEN SEZON DA LİSTEDEYDİ

2010-15 arası dönem dönem City'nin A takımında görev alan 31 yaşındaki oyuncu, kiralık olarak Bolton ve Twente'de oynadıktan sonra 2015'te Celtic'e transfer oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi!

2019'da ise bedelsiz olarak Hertha Berlin'e geçti...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi!

Boyata'yı Fırtına geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak istemiş ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi!

Bordo-mavili yetkililerin, Hertha ile yeniden temasa geçerek oyuncunun bonservis bedelini sorduğu belirlendi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi!

Uygun bir rakam istenmesi halinde resmi teklif yapılacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi!

Oyuncunun da ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi!

Hertha Berlin'de kaptanlık pazubandını da takan Boyata'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi!

Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Belçikalı stoper, geçtiğimiz sezon Alman ekibi ile 27 maça çıkıp; 1 gol+2 asistlik katkı sağladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi!

CITY PATENTLİ

İngiliz devi Manchester City'de toplam 35 maça çıkan Boyata, sağ ayağını kullanıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi!

31 yaşındaki oyuncu sağ bekte de forma giyebiliyor.

Yunus Emre SEL

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