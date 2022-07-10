TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'dan Dedryck Boyata hamlesi!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları stoper odaklı devam ediyor.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları stoper odaklı devam ediyor.
Şimdiye kadar listesindeki birçok oyuncuyla görüşen bordo-mavililer sonuç elde edemedi.
Son olarak Marlon'un tercihini İtalyan ekibi Monza'dan yana kullanması üzerine tekrar arayışa geçildi...
Gündeme alınan yeni isim ise Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'in 31 yaşındaki stoperi Anga Dedryck Boyata...
Belçika Milli Takımı'nda 31 kez forma giyen Kongo asıllı Boyata, Manchester City altyapısında futbola başladı.
GEÇEN SEZON DA LİSTEDEYDİ
2010-15 arası dönem dönem City'nin A takımında görev alan 31 yaşındaki oyuncu, kiralık olarak Bolton ve Twente'de oynadıktan sonra 2015'te Celtic'e transfer oldu.
2019'da ise bedelsiz olarak Hertha Berlin'e geçti...
Boyata'yı Fırtına geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak istemiş ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmişti.
Bordo-mavili yetkililerin, Hertha ile yeniden temasa geçerek oyuncunun bonservis bedelini sorduğu belirlendi.
Uygun bir rakam istenmesi halinde resmi teklif yapılacak.
Oyuncunun da ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Hertha Berlin'de kaptanlık pazubandını da takan Boyata'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Belçikalı stoper, geçtiğimiz sezon Alman ekibi ile 27 maça çıkıp; 1 gol+2 asistlik katkı sağladı.
CITY PATENTLİ
İngiliz devi Manchester City'de toplam 35 maça çıkan Boyata, sağ ayağını kullanıyor.
31 yaşındaki oyuncu sağ bekte de forma giyebiliyor.
Yunus Emre SEL