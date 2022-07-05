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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Haji Wright kontenjana bağlı!

Trabzonspor transfer haberleri: Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da öncelik forvet bölgesine verildi. Bordo mavililer Antalyaspor'da başarılı bir performans gösteren Haji Wright'ı listesine aldı. ABD'li oyuncunun transferi ise kontenjana bağlı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Haji Wright kontenjana bağlı!

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da öncelik forvet bölgesine verildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Haji Wright kontenjana bağlı!

Bordo mavililer Antalyaspor'da başarılı bir performans gösteren Haji Wright'ı listesine aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Haji Wright kontenjana bağlı!

Transferde şaha kalkan şampiyon Trabzonspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Haji Wright kontenjana bağlı!

Sağ bek Larsen, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat ve son olarak Trezeguet'i renklerine bağlayan ve stoper Denswil ile de sözleşme uzatan Fırtına, transferde dur durak bilmiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Haji Wright kontenjana bağlı!

Enis Destan'ın kiralanması ve Koita'nın satılması kararı sonrası hücum hattına bir takviye daha yapılması bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Haji Wright kontenjana bağlı!

WRIGHT KONTENJANA BAĞLI

Bu doğrultuda isimleri gündemde olan Güven Yalçın ve Haji Wright ile ilgili süreç devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Haji Wright kontenjana bağlı!

Geçen sezon Antalyaspor'da kiralık forma giyen ancak bonservisi Danimarka'nın SönderjyskE takımında olan Wright'ın transferinin önündeki en önemli engel takımın yabancı kontenjanının dolu olması.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Haji Wright kontenjana bağlı!

Eğer yer açılırsa oyuncu için son hamleler yapılacak. 24 yaşındaki golcü, bir an önce sürecin tamamlanmasını beklediğini dile getirdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Haji Wright kontenjana bağlı!

MENAJERİ KONUŞMUŞTU

Liberya asıllı ABD'li yıldızın transfer sürecini yöneten menajer Evren Şahin, Radyospor'a konuştu. Şahin, "Haji Wright için kulübü SonderjyskE'ye Trabzonspor ve Hull City'den resmi teklif geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Haji Wright kontenjana bağlı!

Trabzonspor'un teklifi masada daha güçlü. Haji Wright'ın Trabzon'a daha yakın olduğunu düşünüyorum. Şu anda net rakamları paylaşmam, takdir edersiniz ki süreç devam ediyor" ifadesini kullandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Haji Wright kontenjana bağlı!

Forvet olmasına rağmen her iki kanatta da başarılı bir şekilde forma giyebilen Wright, Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nın formasını 2 kez terletti, 1 gol attı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Haji Wright kontenjana bağlı!

Milli takıma davet edildi Wright, Antalyaspor'da gösterdiği başarılı performansla ABD Milli Takımı'ndan da davet aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Haji Wright kontenjana bağlı!

24 yaşındaki forvet, ilk kez A Milli Takım çağrısı alırken Fas ve Uruguay ile oynadıkları maçlarda toplamda 79 dakika süre aldı, 1 gol attı. Wright tek golünü Fas karşısında buldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Haji Wright kontenjana bağlı!

Danimarka kulübü SönderjyskE ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 1.93 boyundaki Amerikalı santrfor için iki resmi açıklama gelmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Haji Wright kontenjana bağlı!

SonderjyskE Sportif Direktörü Esben Hansen, Danimarka basınına yaptığı açıklamada, Haji Wright'ın satışının yakın olduğunu ve bu takımın Türkiye'nin büyük bir kulübü olduğunu vurguladı. SonderjyskE'nin 2 milyon euro bonservisin yanı sıra sonraki olası satıştan yüzde 20 pay istediği belirlendi. Ancak daha sonra 1.9 milyon euro'ya, satıştan payı da yüzde 15'e düştüğü ve işin bitmek üzere olduğu vurgulanmıştı.

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