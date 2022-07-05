TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Haji Wright kontenjana bağlı!

SonderjyskE Sportif Direktörü Esben Hansen, Danimarka basınına yaptığı açıklamada, Haji Wright'ın satışının yakın olduğunu ve bu takımın Türkiye'nin büyük bir kulübü olduğunu vurguladı. SonderjyskE'nin 2 milyon euro bonservisin yanı sıra sonraki olası satıştan yüzde 20 pay istediği belirlendi. Ancak daha sonra 1.9 milyon euro'ya, satıştan payı da yüzde 15'e düştüğü ve işin bitmek üzere olduğu vurgulanmıştı.