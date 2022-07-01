SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Trezeguet'yi transfer etti!

A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Mısırlı orta saha oyuncusu Mahmoud Trezeguet'yi kadrosuna kattı. Fırtına, yıldız isimle 3+1 yıllığına anlaştı.

TREZEGUET KİMDİR?

Mahmud Ahmed İbrahim Hasan veya daha çok bilinen adıyla Trezeguet, 1 Ekim 1994'te doğdu. Trezeguet, Başakşehir'de orta saha pozisyonunda görev yapan Mısırlı milli futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2012 yılında El-Ehli kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Anderlecht, Mouscron, Kasımpaşa ve Aston Villa'da oynadı. 2021-22 sezonunun devre arasında İstanbul Başakşehir'e kiralandı.