Haberler Trabzonspor SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Trezeguet'yi transfer etti!

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Trezeguet'yi transfer etti!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Mısırlı orta saha oyuncusu Mahmoud Trezeguet'yi kadrosuna kattı. (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 11:26 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 11:40
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Trezeguet'yi transfer etti!

A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Mısırlı orta saha oyuncusu Mahmoud Trezeguet'yi kadrosuna kattı. Fırtına, yıldız isimle 3+1 yıllığına anlaştı.

TREZEGUET KİMDİR?

Mahmud Ahmed İbrahim Hasan veya daha çok bilinen adıyla Trezeguet, 1 Ekim 1994'te doğdu. Trezeguet, Başakşehir'de orta saha pozisyonunda görev yapan Mısırlı milli futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2012 yılında El-Ehli kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Anderlecht, Mouscron, Kasımpaşa ve Aston Villa'da oynadı. 2021-22 sezonunun devre arasında İstanbul Başakşehir'e kiralandı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Yunus Akgün'den olay karar! Yönetim harekete geçti...
Hakkari'de berivanlar her gün süt sağmak için at sırtında 10 kilometre yolculuk yapıyor
F.Bahçe sol bek transferi için düğmeye bastı!
Cimbom'da hedef 10 numara transferi! 3 yıldızdan biri bitecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya İtalya'dan sürpriz 10 numara transferi iddiası!
Fırtına Trezeguet'e kavuşuyor!
TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI BAŞVURU
ASGARİ ÜCRET BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Zamlı asgari ücret ne zaman yatırılacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig devi transferi bitirdi! Süper Lig devi transferi bitirdi! 11:26
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 11:05
Türkiye - Japonya voleybol maçı saat kaçta? Türkiye - Japonya voleybol maçı saat kaçta? 10:57
Umut Bozok'un menajerinden transfer açıklaması! Umut Bozok'un menajerinden transfer açıklaması! 10:43
Ezeli rakipleri milli yıldızın peşinde! Ezeli rakipleri milli yıldızın peşinde! 10:38
Mete Gazoz altın madalya maçına çıkıyor! Mete Gazoz altın madalya maçına çıkıyor! 10:29
Daha Eski
F.Bahçe sol bek transferi için düğmeye bastı! F.Bahçe sol bek transferi için düğmeye bastı! 10:10
Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta? Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta? 09:35
Transferinde yeni gelişme! Bonservisi... Transferinde yeni gelişme! Bonservisi... 09:30
Jesus F.Bahçe'ye transferi içeriden yaptı! Jesus F.Bahçe'ye transferi içeriden yaptı! 09:14
Flaş F.Bahçe yorumu! "Sezonun en anlamlı transferi..." Flaş F.Bahçe yorumu! "Sezonun en anlamlı transferi..." 08:38
Christian Luyindama Galatasaray'a geri döndü! Christian Luyindama Galatasaray'a geri döndü! 01:23