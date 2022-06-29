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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Ezgjan Alioski müjdesi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen bordo-mavililerde gündeme gelen isimlerden biri de Ezgjan Alioski olmuştu. Yıldız futbolcunun kulübü Al-Ahli'nin küme düşmesinin ardından Fırtına'ya müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 08:53 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 08:58
KEMAL TAMTÜRK
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Ezgjan Alioski müjdesi!

Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan ve bordo mavili takımla anılan Ezgjan Alioski için beklenen gelişmeler yaşanmamış ve yıldız oyuncu sezon başında Al-Ahli SFC'ye imzayı atmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Ezgjan Alioski müjdesi!

KÜME DÜŞTÜLER VE SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ!

Al-Ahli SFC bu sezon Arabistan Lig'inde küme düşerken Ezgjan Alioski'nin sözleşmesini feshettiği belirtildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Ezgjan Alioski müjdesi!

Makedon basınının haberine göre Makedon futbolcu Ezgjan Alioski, kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Ezgjan Alioski müjdesi!

KARİYERİNE HANGİ TAKIMDA DEVAM EDECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR!

Al-Ahli SFC ile 30 karşılaşmada 6 gol 9 asistlik katkı sağlayan 30 yaşındaki futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği belirsizliğini koruyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Ezgjan Alioski müjdesi!

HANGİ MEVKİLERDE GÖREV ALABİLİYOR?

Ezgjan Alioski sol bek ve kanat mevkilerinde görev alabiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Ezgjan Alioski müjdesi!

TRABZONSPOR TRANSFER YAPTI

Ezgjan Alioski, Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alırken bordo mavli takım sol bek için Kasımpaşa'dan Eren Elmalı'yı renklerine bağladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Ezgjan Alioski müjdesi!

EZGJAN ALİOSKİ KİMDİR?

Ezgjan Alioski 12 Şubat 1992 tarihinde Prilep, Makedonya'da dünyaya geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Ezgjan Alioski müjdesi!

Kuzey Makedonya milli takımında kanat veya kanat bek pozisyonunda görev yapan Makedon profesyonel futbolcu Ezgjan Alioski, en son Premier Lig kulübü Leeds United'da oynadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Ezgjan Alioski müjdesi!

Halk arasında 'Gjanni' olarak bilinir.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Ezgjan Alioski müjdesi!

Çok yönlü bir sol ayaklı oyuncu, ağırlıklı olarak sol kanatta oynuyor ve ayrıca forvet, ofansif orta saha, sağ kanat, sol bek veya sol bek olarak da oynayabiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Ezgjan Alioski müjdesi!

2003 yılında gençlik akademisine katılan Alioski, kariyerine 2010-2013 yılları arasında Young Boys'un ikinci takımında sol bek olarak başladı ve 57 maçta dört gol attı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Ezgjan Alioski müjdesi!

Ocak 2013'te kiralık olarak Schaffhausen'e gitti ve Ekim 2013'te kalıcı bir transfere katılmadan önce 77 maçta dört gol attı.

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