TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Ezgjan Alioski müjdesi!

Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan ve bordo mavili takımla anılan Ezgjan Alioski için beklenen gelişmeler yaşanmamış ve yıldız oyuncu sezon başında Al-Ahli SFC'ye imzayı atmıştı.
Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan ve bordo mavili takımla anılan Ezgjan Alioski için beklenen gelişmeler yaşanmamış ve yıldız oyuncu sezon başında Al-Ahli SFC'ye imzayı atmıştı.
KÜME DÜŞTÜLER VE SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ!
Al-Ahli SFC bu sezon Arabistan Lig'inde küme düşerken Ezgjan Alioski'nin sözleşmesini feshettiği belirtildi.
Makedon basınının haberine göre Makedon futbolcu Ezgjan Alioski, kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.
KARİYERİNE HANGİ TAKIMDA DEVAM EDECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR!
Al-Ahli SFC ile 30 karşılaşmada 6 gol 9 asistlik katkı sağlayan 30 yaşındaki futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği belirsizliğini koruyor.
HANGİ MEVKİLERDE GÖREV ALABİLİYOR?
Ezgjan Alioski sol bek ve kanat mevkilerinde görev alabiliyor.
TRABZONSPOR TRANSFER YAPTI
Ezgjan Alioski, Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alırken bordo mavli takım sol bek için Kasımpaşa'dan Eren Elmalı'yı renklerine bağladı.
Eren Elmalı, Trabzonspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
GALATASARAY İLE ANILDI
Al-Ahli SFC ile sözleşmesini fesheden Ezgjan Alioski transferde Galatasaray ile de anıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un vereceği karar sonrası Galatasaray'ın bu transferde harekete geçmesi bekleniyor.
EZGJAN ALİOSKİ KİMDİR?
Ezgjan Alioski 12 Şubat 1992 tarihinde Prilep, Makedonya'da dünyaya geldi.
Kuzey Makedonya milli takımında kanat veya kanat bek pozisyonunda görev yapan Makedon profesyonel futbolcu Ezgjan Alioski, en son Premier Lig kulübü Leeds United'da oynadı.
Halk arasında 'Gjanni' olarak bilinir.
Çok yönlü bir sol ayaklı oyuncu, ağırlıklı olarak sol kanatta oynuyor ve ayrıca forvet, ofansif orta saha, sağ kanat, sol bek veya sol bek olarak da oynayabiliyor.
2003 yılında gençlik akademisine katılan Alioski, kariyerine 2010-2013 yılları arasında Young Boys'un ikinci takımında sol bek olarak başladı ve 57 maçta dört gol attı.
Ocak 2013'te kiralık olarak Schaffhausen'e gitti ve Ekim 2013'te kalıcı bir transfere katılmadan önce 77 maçta dört gol attı.