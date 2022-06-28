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Kılınç Bodrumspor’da

Spor Toto Birinci Lig'in yeni takımlarından olan Bodrumspor, Trabzonspor'dan Koray Kılınç'ı kadrosuna kattı. Geçen sezonu Sarıyer'de kiralık geçiren ve 30 maçta forma giyip 10 gol katkısı veren 22 yaşındaki forvet yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 06:50
Kılınç Bodrumspor’da
Spor Toto Birinci Lig'in yeni takımlarından olan Bodrumspor, Trabzonspor'dan Koray Kılınç'ı kadrosuna kattı. Geçen sezonu Sarıyer'de kiralık geçiren ve 30 maçta forma giyip 10 gol katkısı veren 22 yaşındaki forvet yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
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