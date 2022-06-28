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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Berke Özer bombası! Anlaşma tamam

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Trabzonspor, Fenerbahçe’den ayrılan Berke Özer’i transfer ediyor. Anderlecht’in de talip olduğu 22 yaşındaki kaleci ile masaya oturan Fırtına, prensipte anlaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'de Berke Özer ile yollar ayrılmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yeni takımı belli oldu!

Genç kaleci, 2018 yılında Ali Koç'un başkanlık dönemindeki ilk transferlerinden biriydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yeni takımı belli oldu!

Berke Özer, sezonun bitmesinin ardından takıma veda etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yeni takımı belli oldu!

22 yaşındaki futbolcunun adı birçok kulüple anılıyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yeni takımı belli oldu!

Özellikle Avrupa'dan önemli talipleri olduğu bilinen 1.91 boyundaki file bekçisinin Anderlecht ile anlaştığı öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yeni takımı belli oldu!

FIRTINA PRENSİPTE ANLAŞTI

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda yedek kalecileri Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'a transfer izni veren Trabzonspor, Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer'i renklerine bağlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'de top koşturduğu dönem adı Atletico Madrid gibi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan 22 yaşındaki kaleciyi Anderlecht de istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yeni takımı belli oldu!

Ancak bordo-mavili yönetimin elini çabuk tutarak 1.91 boyundaki eldiven ile masaya oturduğu ve mutlu sona yaklaştığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yeni takımı belli oldu!

Sarı-lacivertliler ile 19 maça çıkan Berke, bu karşılaşmaların 5'inde kalesini gole kapatırken, 20 gole de engel olamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yeni takımı belli oldu!

2000 doğumlu oyuncunun piyasa değeri 3.5 milyon Euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yeni takımı belli oldu!

Berke Özer 2018 yazında Fenerbahçe'ye Altınordu'dan transfer olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer'in yeni takımı belli oldu!

Sarı lacivertli kulüp bu transfer için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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