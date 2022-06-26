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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Umut Bozok'a telefon

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Forvet arayışlarını sürdüren bordo-mavililerde gündeme Umut Bozok gelmişti. Tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı yıldız futbolcu ile telefonda görüştü. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Umut Bozok'a telefon

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'un hangi takıma transfer edileceği konusu...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Umut Bozok'a telefon

Trabzonspor ile anlaştı haberlerini yalanlayan oyuncunun Türkiye Temsilcisi Murat Ardıçlık, Umut Bozok'un transferi için Süper Lig'den büyük takımlarla görüştüklerini doğrulamıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Umut Bozok'a telefon

Oyuncunun Türkiye temsilcisi Murat Ardıçlık Trabzonspor'da görüştüğümüz takımlar arasında ifadelerini kullandı. Murat Ardıçlık, "Umut'un Türkiye'de tek yetkilisi benim Trabzonspor yetkisi olmayan kişilerle görüştü ve bu transfer gerçekleşmedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Umut Bozok'a telefon

Türkiye'de büyük kulüplerle temaslarımız var bu takımların arasında Trabzonspor'da var." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Umut Bozok'a telefon

25 yaşındaki mili santrafor geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 20 gol atarak Türkiye Süper Lig'inde gol krallığına ulaşmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Umut Bozok'a telefon

Süper Lig'de gösterdiği performansla transfer listelerinin başında olan Umut Bozok Stefan Kuntz tarafından milli takıma çağrılmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Umut Bozok'a telefon

AVCI'DAN TELEFON

İlk etapta savunmayı güçlendiren bordo-mavililer, şimdi rotayı ön tarafa çevirdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Umut Bozok'a telefon

Yeni sezonda Koita ile devam etmeyi düşünmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, Umut Bozok ismini yönetime vermişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Umut Bozok'a telefon

Bordo-mavili kulübün kurmayları 25 yaşındaki oyuncu cephesiyle görüşmelere devam ederken, süreci hızlandırmak adına Abdullah hoca bizzat devreye girdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Umut Bozok'a telefon

Göreve geldiği günden bu yana pek çok transferde kilit rol oynayan ve futbolcularla görüntülü görüşmeler yapan Avcı, Bozok'la telefonda konuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Umut Bozok'a telefon

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol kralı olan forvete planlarını anlatan ve yeni sezondaki oyun kurgusuyla ilgili bilgi veren Avcı, kendisini takımda görmeyi çok istediğini söyledi. Bu transfer olumlu bitebilir.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Umut Bozok'a telefon

KULÜBÜ SATACAK

Bonservis olarak 1.5 milyon euro civarında bir rakamı Lorient'in kabul edeceği öğrenildi. Fransızlar "Önce oyuncuyu ikna edin" cevabını vermişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Umut Bozok'a telefon

UMUT BOZOK KİMDİR, NERELİDİR?

Umut Bozok, santrfor mevkisinde oynayan bir Türk milli futbolcudur.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Umut Bozok'a telefon

Umut Bozok, 19 Eylül 1996'da Fransa'nın Saint-Avold şehrinde dünyaya gelmiştir ve 25 yaşındadır.
178 cm boyunda ve kilo olan Umut Bozok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Umut Bozok'a telefon

Umut Bozok, Profesyonel kariyerine Metz II'de 2013'te başladı. Altyapı kariyerini ise Etoile Naborienne ve Metz'de tamamlamıştı. Başarılı oyuncu Metz II'den sonra Championnat National ekibi Consolat'a geçti. Daha sonra Nîmes ve Lorient'te oynadı. Lorient'teyken Troyes ve Kasımpaşa'ya kiralandı.

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