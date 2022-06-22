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Djaniny ile yüz yüze

Yönetim, gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Djaniny'nin mukavelesini uzatmak istiyor. Prensipte anlaşılan 31 yaşındaki forvetle önümüzdeki hafta yüz yüze bir kez daha görüşülecek. Yeşil Burun Adalı futbolcuyla 2 senelik anlaşma yapılması planlanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
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