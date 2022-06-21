Trabzonspor'dan Tymoteusz Puchacz paylaşımı! "Bir taraftar kazandık"

Trabzonspor, 38 yıl sonra gelen sonra gelen Spor Toto Süper Lig şampiyonluğun kadrosunda yer alan Polonyalı savunma oyuncusu Tymoteusz Puchacz ile yolların ayrıldığını duygu dolu paylaşımla duyurdu.

Abdullah Avcı'nın yeni sezon planlanmasında yer almayan Puchacz ile yolları ayıran Trabzonspor resmi hesabından yaptığı paylaşımda oyuncusuna veda mesajı yayınladı. Trabzonspor'un resmi sosyal medya paylaşımda; Futbolcumuz olarak vedalaşsak da bir taraftar kazandık. Kulübümüze verdiğin emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz Puchacz. mesajı verildi.

Futbolcumuz olarak vedalaşsak da bir taraftar kazandık.❤️💙



Kulübümüze verdiğin emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz Puchacz. pic.twitter.com/1RZpekiCQl — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 21, 2022

PUCHACZ BU SÖZLERLE VEDA ETMİŞTİ



Kariyerindeki ilk şampiyonluk deneyimini Trabzonspor'da yaşayan Puchacz, Trabzon şehrine veda mesajı yayınlamıştı. Tymoteusz Puchacz'ın paylaşımında "Sevgili Trabzonspor ailem, şükranlarımı ve mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum. Kulüp tarihine geçmiş olmanın ve hep birlikte kazanılan bu şampiyonluğun bir parçası olmanın muhteşem duygusunu yaşıyorum. Orada olduğum sürede artık büyük bir Trabzonspor taraftarına dönüştüm ve Trabzon şehrine defalarca geleceğime eminim. Tüm Trabzon'a, hocama, takım arkadaşlarıma, yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Sizleri hiç unutmayacağım. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki Polonyalı savunma oyuncusu Tymoteusz Puchacz Trabzonspor formasıyla 13 maçta görev aldı.