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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marlon Fırtına için gemileri yaktı

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yeni sezon öncesi transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililer özellikle Abdullah Avcı'nın raporuna göre stoper için gündemde olan Marlon'da mutlu sona yakın. Brezilyalı futbolcu Fırtına'ya transfer olabilmek için gemileri yaktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marlon Fırtına için gemileri yaktı

Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Trabzonspor savunmanın gobeği icin de takıma seviye atlatacak bir transfer icin bastırıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marlon Fırtına için gemileri yaktı

Karadeniz devi, teknik direktor Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı stoperi Marlon'la anlaşmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marlon Fırtına için gemileri yaktı

Ardından da Ukrayna kulubune toplam 4 teklif sunmuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marlon Fırtına için gemileri yaktı

Bu konuda yanıt beklenirken, devreye Marlon girdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marlon Fırtına için gemileri yaktı

Trabzonspor'a gelmek isteyen 26 yaşındaki yıldız, kulubu ile bizzat görüşerek Trabzonspor'a transferine kolaylık gösterilmesini, savaş sebebi ile Ukrayna'da kalamayacağını söyleyecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marlon Fırtına için gemileri yaktı

2026 YILINA KADAR SÜRÜYOR

Karadeniz devinin ilgilendiği Marlon'un kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marlon Fırtına için gemileri yaktı

Ancak FIFA, savaş nedeniyle futbolculara kulüplerinden ayrılma hakkı verdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marlon Fırtına için gemileri yaktı

3 BÖLGEDE GÖREV YAPABİLİYOR

Sağ stoper, sol stoper dışıda sağ bekte de görev yapabilen Brezilyalı oyuncu, geçen sezon 22 maçta forma giydi ve 1.843 dakika sahada kaldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marlon Fırtına için gemileri yaktı

BARÇA'YA TRANSFER OLDU

1.82 boyundaki Marlon, Fluminense'den Barcelona'nın B takımına önce kiralık olarak gönderildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marlon Fırtına için gemileri yaktı

Barça ardından 5 milyon euro'ya onu satın aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marlon Fırtına için gemileri yaktı

12 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ

Marlon Santos geçen sezon 12 milyon euro'ya Ukrayna takımlarından Shakhtar Donetsk'e transfer olmuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marlon Fırtına için gemileri yaktı

Brezilyalı oyuncu, bu sezon takımı ile 22 maça çıkmıştı.

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