TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marlon Fırtına için gemileri yaktı

Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Trabzonspor savunmanın gobeği icin de takıma seviye atlatacak bir transfer icin bastırıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Trabzonspor savunmanın gobeği icin de takıma seviye atlatacak bir transfer icin bastırıyor.
Karadeniz devi, teknik direktor Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı stoperi Marlon'la anlaşmıştı.
Ardından da Ukrayna kulubune toplam 4 teklif sunmuştu.
Bu konuda yanıt beklenirken, devreye Marlon girdi.
Trabzonspor'a gelmek isteyen 26 yaşındaki yıldız, kulubu ile bizzat görüşerek Trabzonspor'a transferine kolaylık gösterilmesini, savaş sebebi ile Ukrayna'da kalamayacağını söyleyecek.
2026 YILINA KADAR SÜRÜYOR
Karadeniz devinin ilgilendiği Marlon'un kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.
Ancak FIFA, savaş nedeniyle futbolculara kulüplerinden ayrılma hakkı verdi.
3 BÖLGEDE GÖREV YAPABİLİYOR
Sağ stoper, sol stoper dışıda sağ bekte de görev yapabilen Brezilyalı oyuncu, geçen sezon 22 maçta forma giydi ve 1.843 dakika sahada kaldı.
BARÇA'YA TRANSFER OLDU
1.82 boyundaki Marlon, Fluminense'den Barcelona'nın B takımına önce kiralık olarak gönderildi.
Barça ardından 5 milyon euro'ya onu satın aldı.
12 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ
Marlon Santos geçen sezon 12 milyon euro'ya Ukrayna takımlarından Shakhtar Donetsk'e transfer olmuştu.
Brezilyalı oyuncu, bu sezon takımı ile 22 maça çıkmıştı.