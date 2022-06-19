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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Bordo-mavililerde en çok merak edilen konulardan biri ise Uğurcan Çakır'ın geleceği... Fırtına'nın kadroda tutmak istediği Uğurcan Çakır için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 17:50
KEMAL TAMTÜRK
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Trabzonspor'da gösterdiği performans ile birçok kulübün radarına giren Uğurcan Çakır, takımdan ayrılarak, Avrupa'ya gitmek istediğini söylemişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Uğurcan'ın menajeri Necdet Çakır, A Spor'a açıklamalarda bulunmuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Necdet Çakır, "Uğurcan'ı sene içinde transfer konusunda rahatsız etmedik ama arka planda çok büyük çalışmalar yaptık.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Belli bir noktaya geldik. Uğurcan'ın iyi performans göstermesi, burada kulüplerin daha fazla talep etmesi için önemli bir etken oldu." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

"4 BÜYÜK LİGDEN İLGİ VAR"

Başarılı kalecinin temsilcisi, "4 büyük ligden resmi olmasa da ilgiler var. Sportif direktör ve kulüplerle direkt kontak halindeyim. Transfer sezonu biraz yavaş ilerliyor. Serbest olan kaleciler var, onların da yer değiştirmesi söz konusu." şeklinde konuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

"UĞURCAN İÇİN VERİLEBİLECEK BONSERVİS BEDELİ 10-15 MİLYON EURO"

Uğurcan Çakır'a ödeneceği düşünülen bonservis bedelini açıklayan menajer, "Sürekli sportif direktör ve yöneticilerle konuşuyorum.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

4 büyük ligden talep var ama basında geçen bonservise ulaşılması çok zor. Uğurcan için verilebilecek bonservis bedeli 10-15 milyon Euro. Bunun üstü zor olur Türkiye'den çıkışında." dedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

"GÖRÜŞTÜĞÜM TAKIMLARLA SÖZEL OLARAK BAZI NOKTALARA GELDİK"

Necdet Çakır, bazı takımlarla sözlü şekilde anlaşma noktasına geldiklerini şu sözlerle dile getirdi: "Görüştüğüm kulüplerle şu noktaya geldim; sözel bir takım rakamlar telaffuz edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Sözel bir şekilde bu rakamlara ulaştık. Resmiyete dökülmeden her an değişebilir ama sözel bazı noktalara geldik."

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

FLAŞ TRANSFER İDDİASI

Trabzonspor'un ve milli takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ı Benfica kadrosuna katmak istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Portekiz basınının haberine göre Benfica, Trabzonspor'un milli eldiveni Uğurcan Çakır'ı radarına aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Haberde Marsilya ve Monaco'nun oyuncu için nabız yokladığı ifade edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Haberde ayrıca Trabzonspor'un Uğurcan'ı 15 milyon Euro'nun altına bırakmak istemediği belirtildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

PİYASAYA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

26 yaşındaki Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Karadeniz Fırtınası'nın altyapısından yetişen yıldız oyuncunun piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

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