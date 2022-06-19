TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Trabzonspor'da gösterdiği performans ile birçok kulübün radarına giren Uğurcan Çakır, takımdan ayrılarak, Avrupa'ya gitmek istediğini söylemişti.
Trabzonspor'da gösterdiği performans ile birçok kulübün radarına giren Uğurcan Çakır, takımdan ayrılarak, Avrupa'ya gitmek istediğini söylemişti.
Uğurcan'ın menajeri Necdet Çakır, A Spor'a açıklamalarda bulunmuştu.
Necdet Çakır, "Uğurcan'ı sene içinde transfer konusunda rahatsız etmedik ama arka planda çok büyük çalışmalar yaptık.
Belli bir noktaya geldik. Uğurcan'ın iyi performans göstermesi, burada kulüplerin daha fazla talep etmesi için önemli bir etken oldu." ifadelerini kullandı.
"4 BÜYÜK LİGDEN İLGİ VAR"
Başarılı kalecinin temsilcisi, "4 büyük ligden resmi olmasa da ilgiler var. Sportif direktör ve kulüplerle direkt kontak halindeyim. Transfer sezonu biraz yavaş ilerliyor. Serbest olan kaleciler var, onların da yer değiştirmesi söz konusu." şeklinde konuştu.
"UĞURCAN İÇİN VERİLEBİLECEK BONSERVİS BEDELİ 10-15 MİLYON EURO"
Uğurcan Çakır'a ödeneceği düşünülen bonservis bedelini açıklayan menajer, "Sürekli sportif direktör ve yöneticilerle konuşuyorum.
4 büyük ligden talep var ama basında geçen bonservise ulaşılması çok zor. Uğurcan için verilebilecek bonservis bedeli 10-15 milyon Euro. Bunun üstü zor olur Türkiye'den çıkışında." dedi.
"GÖRÜŞTÜĞÜM TAKIMLARLA SÖZEL OLARAK BAZI NOKTALARA GELDİK"
Necdet Çakır, bazı takımlarla sözlü şekilde anlaşma noktasına geldiklerini şu sözlerle dile getirdi: "Görüştüğüm kulüplerle şu noktaya geldim; sözel bir takım rakamlar telaffuz edildi.
Sözel bir şekilde bu rakamlara ulaştık. Resmiyete dökülmeden her an değişebilir ama sözel bazı noktalara geldik."
FLAŞ TRANSFER İDDİASI
Trabzonspor'un ve milli takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ı Benfica kadrosuna katmak istiyor.
Portekiz basınının haberine göre Benfica, Trabzonspor'un milli eldiveni Uğurcan Çakır'ı radarına aldı.
Haberde Marsilya ve Monaco'nun oyuncu için nabız yokladığı ifade edildi.
Haberde ayrıca Trabzonspor'un Uğurcan'ı 15 milyon Euro'nun altına bırakmak istemediği belirtildi.
PİYASAYA DEĞERİ 18 MİLYON EURO
26 yaşındaki Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Karadeniz Fırtınası'nın altyapısından yetişen yıldız oyuncunun piyasa değeri ise 18 milyon Euro.
20 kez A Milli Takım formasını giyen Uğurcan, geride kalan sezonda 43 maçta 46 gol yedi.
13 maçta da kalesini gole kapattı.