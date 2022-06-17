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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Kadrosunu son olarak Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Jens Stryger Larsen gibi isimlerle güçlendiren bordo-mavililer için flaş bir transfer girişiminde olduğu iddia edildi. Fırtına'nın Fenerbahçe ile anlaşma noktasına gelen bir oyuncu ile görüşerek takımına kazandırma aşamasında olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 19:44 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 19:48
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Şampiyon Trabzonspor gelecek sezon kadro yapılanması adına transfer çalışmalarında hızlı günler geçiriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyon tamamlayan bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi için geniş bir kadro kurmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Devre arasında takıma katılanlarla birlikte kadrosunu daha da güçlendirerek emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Karadeniz ekibi, hücum açısından rotasyonlu bir takım oluşturacak.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Fırtına'nın kanat bölgesinde hareketli ve pasör özelliği yüksek futbolculara görev veren teknik direktör Abdullah Avcı'nın sistemine uygun, Süper Lig'den bir ismi listesine aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Trabzonspor, listesindeki bu ismi kadrosuna katarsa Fenerbahçe'nin de anlaşma noktasına geldiği iddia edilen bir oyuncuyu takımına kazandırmış olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

61 Trabzon Haber adlı sitede yer alan bilgiye göre sarı-lacivertlilerin anlaşma noktasına geldiği iddia edilen Emre Mor için Trabzonspor'un da girişimlere başladığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Nwakaeme ile yolların ayrılmasından sonra kanat bölgesine takviye yapacağı kesinleşen Fırtına'nın, Emre Mor transferi için harekete geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Karagümrük'te başarılı bir sezon geçiren 24 yaşındaki futbolcunun hangi takıma transfer olacağı futbol kamuoyunun merak konusu oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Genellikle sağ kanat bölgesinde oynayan futbolcu topu ayağına aldığındaki hareketliliğiyle rakiplerinin korkulu rüyası oluyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Emre Mor bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 29 maçta gösterdiği 6 gol 4 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

EMRE MOR KİMDİR?

Emre Mor, 24 Temmuz 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

24 yaşındaki futbolcu Danimarka'nın Brønshøj mahahllesinde doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Hücumcu futbolcu kariyerine Brönshöj Boldklub II kulübünde başlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Kanat oyuncusu Avrupa'nın önemli kulüpleri arasında bulunan Borussia Dortmund ve La Liga ekibi Celta Vigo'da boy göstermiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Emre Mor ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giymiştir.

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