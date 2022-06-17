TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Şampiyon Trabzonspor gelecek sezon kadro yapılanması adına transfer çalışmalarında hızlı günler geçiriyor.
Şampiyon Trabzonspor gelecek sezon kadro yapılanması adına transfer çalışmalarında hızlı günler geçiriyor.
Geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyon tamamlayan bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi için geniş bir kadro kurmak istiyor.
Devre arasında takıma katılanlarla birlikte kadrosunu daha da güçlendirerek emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Karadeniz ekibi, hücum açısından rotasyonlu bir takım oluşturacak.
Fırtına'nın kanat bölgesinde hareketli ve pasör özelliği yüksek futbolculara görev veren teknik direktör Abdullah Avcı'nın sistemine uygun, Süper Lig'den bir ismi listesine aldığı belirtildi.
Trabzonspor, listesindeki bu ismi kadrosuna katarsa Fenerbahçe'nin de anlaşma noktasına geldiği iddia edilen bir oyuncuyu takımına kazandırmış olacak.
61 Trabzon Haber adlı sitede yer alan bilgiye göre sarı-lacivertlilerin anlaşma noktasına geldiği iddia edilen Emre Mor için Trabzonspor'un da girişimlere başladığı öne sürüldü.
Nwakaeme ile yolların ayrılmasından sonra kanat bölgesine takviye yapacağı kesinleşen Fırtına'nın, Emre Mor transferi için harekete geçtiği öğrenildi.
Karagümrük'te başarılı bir sezon geçiren 24 yaşındaki futbolcunun hangi takıma transfer olacağı futbol kamuoyunun merak konusu oldu.
Genellikle sağ kanat bölgesinde oynayan futbolcu topu ayağına aldığındaki hareketliliğiyle rakiplerinin korkulu rüyası oluyor.
Emre Mor bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 29 maçta gösterdiği 6 gol 4 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.
EMRE MOR KİMDİR?
Emre Mor, 24 Temmuz 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.
24 yaşındaki futbolcu Danimarka'nın Brønshøj mahahllesinde doğmuştur.
Hücumcu futbolcu kariyerine Brönshöj Boldklub II kulübünde başlamıştır.
Kanat oyuncusu Avrupa'nın önemli kulüpleri arasında bulunan Borussia Dortmund ve La Liga ekibi Celta Vigo'da boy göstermiştir.
Emre Mor ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giymiştir.
A Milli Takım forması da giyen süratli oyuncunun 1.70 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.