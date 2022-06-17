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Nwakaeme gitti Trezeguet geliyor

Sözleşmesi sona eren Nwakaeme'den veda mesajı... Nijeryalı sol kanat, sosyal medyadan Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 06:50
Nwakaeme gitti Trezeguet geliyor
Sözleşmesi sona eren Nwakaeme'den veda mesajı... Nijeryalı sol kanat, sosyal medyadan Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı. 33 yaşındaki yıldız, "Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Piyasa değerimi bozmaya çalışıyorlar. Sadece şunu bilin, birlikte tarih yazdık. Her şey için teşekkür ederim. Asla unutmayacağım" dedi. Yönetim, Nwakaeme'nin boşluğunu Trezeguet ile dolduracak. Aston Villa ile anlaşan Karadeniz devi, 27 yaşındaki Mısırlı yıldızın menajeri Christian Emile ile pazartesi günü masaya oturacak.

PAŞA'DA COŞMUŞTU

Kulüp kariyerinde 275 maça çıkan Trezeguet, 55 gol attı, 42 de asist yaptı. Kasımpaşa'da 71 karşılaşmada 25 kez fileleri sarsıp, 18 de asistle şov yapmıştı

HER YERDE OYNUYOR

Asıl mevkisi sol kanat olan Trezeguet, tam bir hücumcu. Sağ kanat, orta saha ve hatta forvette de görev yapabiliyor. Abdullah Avcı, bu nedenle Mısırlı futbolcunun transferinde ısrarcı davranıyor.

10 MİLYON EURO'YA SATILMIŞTI

Bordo-mavili kulübün ısrarcı tavrı ve yoğun ilgisinden memnun kalan Trezeguet'nin bordo-mavili formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Mısırlı sol nat, Kasımpaşa'da sergilediği müthiş performansın ardından 2019 yılında 10 milyon euro bonservisle İngiliz temsilcisi Aston Villa'ya transfer olmuştu.

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