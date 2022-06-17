Nwakaeme gitti Trezeguet geliyor

PAŞA'DA COŞMUŞTU
Kulüp kariyerinde 275 maça çıkan Trezeguet, 55 gol attı, 42 de asist yaptı. Kasımpaşa'da 71 karşılaşmada 25 kez fileleri sarsıp, 18 de asistle şov yapmıştı
HER YERDE OYNUYOR
Asıl mevkisi sol kanat olan Trezeguet, tam bir hücumcu. Sağ kanat, orta saha ve hatta forvette de görev yapabiliyor. Abdullah Avcı, bu nedenle Mısırlı futbolcunun transferinde ısrarcı davranıyor.
10 MİLYON EURO'YA SATILMIŞTI
Bordo-mavili kulübün ısrarcı tavrı ve yoğun ilgisinden memnun kalan Trezeguet'nin bordo-mavili formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Mısırlı sol nat, Kasımpaşa'da sergilediği müthiş performansın ardından 2019 yılında 10 milyon euro bonservisle İngiliz temsilcisi Aston Villa'ya transfer olmuştu.