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Trabzonspor Shakhtar Donetsk'li Marlon ve Real Betis'li Marc Bartra için transfer görüşmelerine başladı!

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Denswil'i KAP'a bildiren Fırtına, Umut Bozok'un menajerini de görüşmek için çağırmıştı. Fırtına, bu kez rotasını Shakhtar Donetsk'te forma giyen Marlon'a çevirdi. Öte yandan Bartra ile de görüşmeler devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 13:37 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 16:01
Trabzonspor Shakhtar Donetsk'li Marlon ve Real Betis'li Marc Bartra için transfer görüşmelerine başladı!

Trabzonspor, Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı stoper Marlon'un transferi için görüşmelere başladı.

Son şampiyon Trabzonspor, bombaları bir bir patlatıyor. Fırtına, KAP'a yaptığı bildiride Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Denswil'i duyurmuştu.

Öte yandan Trabzonspor, Umut Bozok'un da menajerini görüşmek için çağırmıştı.

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Bununla beraber Trabzonspor'da transfer için yeni bir adım daha atıldı.

A Spor'un haberine göre Trabzonspor, Marlon transferi için Shakhtar Donetsk ile görüşmelere başladı.

Bununla beraber bordo mavililer, Real Betis forması giyen Bartra için de çalışmalarını sürdürüyor.

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