Trabzonspor Shakhtar Donetsk'li Marlonn ve Real Betis'li Marc Bartra için transfer görüşmelerine başladı!

Trabzonspor, Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı stoper Marlon'un transferi için görüşmelere başladı.

Son şampiyon Trabzonspor, bombaları bir bir patlatıyor. Fırtına, KAP'a yaptığı bildiride Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Denswil'i duyurmuştu.

Öte yandan Trabzonspor, Umut Bozok'un da menajerini görüşmek için çağırmıştı.

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Bununla beraber Trabzonspor'da transfer için yeni bir adım daha atıldı.

A Spor'un haberine göre Trabzonspor, Marlon transferi için Shakhtar Donetsk ile görüşmelere başladı.

Bununla beraber bordo mavililer, Real Betis forması giyen Bartra için de çalışmalarını sürdürüyor.