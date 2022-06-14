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Denswil ile devam ederiz

Stefano Denswil'i Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde de transfer etmek istediğini belirten Abdullah Avcı, "Denswil, Club Brugge'de oynuyordu. 3'lü stoperin sol stoperiydi. Başakşehir'de Club Brugge ile karşılaşmıştık, oradan tanıyordum. Beşiktaş'a da almak istedim. Bana ismi gelince görüştük, 'Ben sol bek oynamak istemiyorum' dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 06:50
Denswil ile devam ederiz
Stefano Denswil'i, Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde de transfer etmek istediğini belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Denswil, Club Brugge'de oynuyordu. 3'lü stoperin sol stoperiydi. Başakşehir'de Club Brugge ile karşılaşmıştık, oradan tanıyordum. Beşiktaş'a da almak istedim. Bana ismi gelince görüştük, 'Ben sol bek oynamak istemiyorum' dedi. Ben de 'seni sol bek oynattığımda sol stoper gibi kullanacağım' dedim. Kiralık oyuncumuz, kalmak istiyor, biz de devam etmek istiyoruz. Büyük ihtimalle onunla devam edeceğiz" diye konuştu.
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