Serdar Ekrem Şirin: Şampiyonluk belgeseli ekim ayında yayında

Trabzonspor Pazarlama, Halkla İlişkiler Ve Medya İletişim Sorumlusu Serdar Ekrem Şirin, taraftarların heyecanla beklediği şampiyonluk belgeseliyle alakalı açıklamalarda bulundu.

- Trabzonspor'un şampiyonluğunu bir belgesel haline getirme projeniz vardı. Bu proje şu an hangi aşamada, taraftarlar nasıl bir şey ile karşılaşacak?

Geçen sezon öncesi hazırlık kampı başlarken takımın tesislere ilk girişinden itibaren antreman sahaları, soyunma odaları, sosyal alanlar, devre araları dahil hemen her şeyi tamamen doğal bir kurguda çektik. Hiç bir yerde yayınlanmamış yüzlerce saatlik görüntü var elimizde. Özellikle hocamızın maç önü ve devre arası konuşmaları muhteşem, adeta bir ders niteliğinde. Göreceksiniz orda söylediği birçok cümle dilimize dolanacak. Ayrıca şampiyonluk kutlamalarının her detayını da 10 kamerayla çektik. Bunlar da olacak Belgesel'de. Haziran ve Temmuz ayında da çekimler devam edecek. Bu sadece bir şampiyonluk belgeseli değil, taraftar hikayeleri üzerinden umudun, tutkunun ve inadın hikayesi olacak. Şampiyonluk kutlamayı 38 senedir bekleyen bir kulübün hikayesi herkesin ilgisini çeker bunun farkındayız. Hedefimiz buna göre bir kurgu çıkarmak. Yönetmen Bedran Güzel bizi çok iyi anladı, takımla, taraftarla ve hocayla iyi bir iletişim kurdu. Heyecanla devam ediyoruz. Çok büyük bir belgesel olacağına eminim.

- Sosyal medya üzerinden kısa kısa kesitler paylaşılıyor. Bunlar belgeselin içerisinde yer alacak mı onun bir parçası mı? Yoksa belgesel projesi bundan tamamen bağımsız mı olacak ?

Zafer Yolu serisi ana belgeselin kurgusundan bağımsız hikayelerden oluşuyor. Kısa oldukları için taraftarlarımız da haklı olarak daha fazlasını istiyor. Sabrettiğimize değecek şimdilik bu kadarını söyleyebilirim. Yeri gelmişken şunu da ifade edeyim. Şampiyonluk sonrası yeni bir yapılanmaya gittik. Mevcut kaynak sıkıntısı dahilinde olabilecek en verimli modelle bundan sonra her mecra için çok daha fazla içerik üreteceğiz. Bu ay sonu tiktok hesabını açacağız ve ingilizce twitter hesabımızı ve youtube'u daha aktif hale getireceğiz. Yapılacak çok şey var, başta ben herkesin çok beklentisi var ama kaynak sıkıntısını göz ardı etmememiz gerekiyor. Ama tabi geçen sizin de serzenişte bulunduğunuz gibi yabancı futbolcularımızın milli takım performansını atlamanın hiç bir açıklaması olamaz. Ekip de bunun farkında, böyle yorgunluklar olmayacak bundan sonra. Şunu da söylemem gerekiyor. İletişimimizin hep daha iyiye gitmesi için taraftarlarımız arasında buna kafa yoran, fikirlerini bizimle paylaşan da çok sayıda insan var. Bu büyük bir şans bizim için ve yaptığımız her işe taraftarları katmaya devam edeceğiz.

- Belgeselin yayınlanma tarihi netleşti mi? Nasıl bir tanıtım planlıyorsunuz, sosyal medya üzerinden mi yoksa sinema salonlarında mı olacak?

Ekim ayı gibi sinemada gösterilmesini planlıyoruz önce. Dijital platformların da doğal bir ilgisi var. Tüm çekimler bittikten sonra net plan çıkmış olacak.