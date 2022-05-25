Trabzonspor'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Bir sağ bek, bir sağ stoper, bir sol bek, orta sahaya bir dinamik bir de tecrübeli ve bir kanat oyuncusu istiyoruz" şeklindeki açıklamasından sonra gözler transfere çevrildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Bir sağ bek, bir sağ stoper, bir sol bek, orta sahaya bir dinamik bir de tecrübeli ve bir kanat oyuncusu istiyoruz" şeklindeki açıklamasından sonra gözler transfere çevrildi.
Önceliğini iç piyasaya veren şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'de ikinci yarının flaş oyuncularından biri olan Fernando'yu listeye ekledi.
Çin kariyerinin ardından ocak ayında bonservisi elinde şekilde Antalyaspor'a gelen Brezilyalı orta saha, çıktığı 17 maçta 4 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
Ön libero olmasına rağmen skor katkısıyla da fark yaratan sambacı, herkesin dikkatini çekti.
225 BİN EURO ALIYOR
Antalyaspor'la bir yıl sözleşmesi bulunan ancak kontratında '800 bin euro'ya serbest kalır' maddesi olan Fernando'nun yaz döneminde kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Arap Yarımadası'ndan da cazip teklifler alan 1.75 boyundaki futbolcu konusunda teknik direktör Abdullah Avcı'nın olumlu rapor verdiği öğrenildi.
Trabzonspor yönetiminin hemen bu transfer için harekete geçtiği belirtiliyor.
Antalyaspor'da yarım sezon için 225 bin euro ücret alan Fernando, güney ekibine gitmeden önce menajerler tarafından Galatasaray ve Beşiktaş'a da önerilmişti.
PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO
Kariyerinde Gremio, Donetsk, Sampdoria, Spartak Moskova ve BJ Guoan formaları giyen Fernando, Çin Ligi'nden ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Antalyaspor'a transfer olmuştu. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.
HAJI WRIGHT İDDİASI
Fernando'nun yanı sıra Antalyaspor'un bir diğer önemli oyuncusu Haji Wright'ın da adı Trabzonspor'la anılıyor.
Kırmızı-beyazlıların sezon başında Sönderjyske'den kiraladığı 24 yaşındaki forvet, Danimarka ekibine dönecek. Sözleşmesinde herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmayan Wright'ın menajerler tarafından Trabzonspor'a teklif edildiği öğrenildi.
ABD'li hücumcu bu sezon 32 lig mücadelesinde 14 kez rakip fileleri havalandırdı.
UMUT GÜNEŞ DE LİSTEDE
ŞampiyonTrabzonspor'un orta saha için düşündüğü isimlerden biri de bu sezon Aytemiz Alanyaspor'da çok başarılı bir performans ortaya koyan Umut Güneş.
Karadeniz devinin geride kalan sezonda 36 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha için Alanyaspor ile temas halinde olduğu ve bonservis pazarlıklarının devam ettiği belirtildi.
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Takımının formasını toplam 62 kez giyen 1.77 boyundaki futbolcu, 4 gol attı ve 4 de asist yaptı. Sözleşmesi 2023'te sona erecek.