Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...

Trabzonspor'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan bordo-mavililer yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen Trabzonspor'da gündem transfer. Fırtına; Antalyaspor'dan Fernando, Haji Wright ve Alanyaspor'dan Umut Güneş için devreye girdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Bir sağ bek, bir sağ stoper, bir sol bek, orta sahaya bir dinamik bir de tecrübeli ve bir kanat oyuncusu istiyoruz" şeklindeki açıklamasından sonra gözler transfere çevrildi.

Trabzonspor'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...

Önceliğini iç piyasaya veren şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'de ikinci yarının flaş oyuncularından biri olan Fernando'yu listeye ekledi.

Trabzonspor'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...

Çin kariyerinin ardından ocak ayında bonservisi elinde şekilde Antalyaspor'a gelen Brezilyalı orta saha, çıktığı 17 maçta 4 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

Trabzonspor'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...

Ön libero olmasına rağmen skor katkısıyla da fark yaratan sambacı, herkesin dikkatini çekti.

Trabzonspor'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...

225 BİN EURO ALIYOR

Antalyaspor'la bir yıl sözleşmesi bulunan ancak kontratında '800 bin euro'ya serbest kalır' maddesi olan Fernando'nun yaz döneminde kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Trabzonspor'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...

Arap Yarımadası'ndan da cazip teklifler alan 1.75 boyundaki futbolcu konusunda teknik direktör Abdullah Avcı'nın olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Trabzonspor'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...

Trabzonspor yönetiminin hemen bu transfer için harekete geçtiği belirtiliyor.

Trabzonspor'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...

Antalyaspor'da yarım sezon için 225 bin euro ücret alan Fernando, güney ekibine gitmeden önce menajerler tarafından Galatasaray ve Beşiktaş'a da önerilmişti.

Trabzonspor'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Kariyerinde Gremio, Donetsk, Sampdoria, Spartak Moskova ve BJ Guoan formaları giyen Fernando, Çin Ligi'nden ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Antalyaspor'a transfer olmuştu. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.

Trabzonspor'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...

HAJI WRIGHT İDDİASI

Fernando'nun yanı sıra Antalyaspor'un bir diğer önemli oyuncusu Haji Wright'ın da adı Trabzonspor'la anılıyor.

Trabzonspor'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...

Kırmızı-beyazlıların sezon başında Sönderjyske'den kiraladığı 24 yaşındaki forvet, Danimarka ekibine dönecek. Sözleşmesinde herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmayan Wright'ın menajerler tarafından Trabzonspor'a teklif edildiği öğrenildi.

Trabzonspor'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...

ABD'li hücumcu bu sezon 32 lig mücadelesinde 14 kez rakip fileleri havalandırdı.

Trabzonspor'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...

UMUT GÜNEŞ DE LİSTEDE

ŞampiyonTrabzonspor'un orta saha için düşündüğü isimlerden biri de bu sezon Aytemiz Alanyaspor'da çok başarılı bir performans ortaya koyan Umut Güneş.

Trabzonspor'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...

Karadeniz devinin geride kalan sezonda 36 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha için Alanyaspor ile temas halinde olduğu ve bonservis pazarlıklarının devam ettiği belirtildi.

.

Trabzonspor'da bombalar peş peşe! Süper Lig'in 3 yıldızı...

Takımının formasını toplam 62 kez giyen 1.77 boyundaki futbolcu, 4 gol attı ve 4 de asist yaptı. Sözleşmesi 2023'te sona erecek.

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig devlerini peşinden koşturan Umut Bozok yeni takımı için karar verdi! Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe…
Demet Özdemir’den bornozlu poz! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşinden cesur paylaşım geldi! Seda Sayan bakın ne tepki verdi
Beşiktaş'ın Boupendza formülü ortaya çıktı!
Fenerbahçe'den Yarmolenko hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Berat Albayrak’a ülke futbolu borçlu"
Fırtına'dan sağ bek hamlesi! Yunan yıldız...
Survivor'da elenen isim belli oldu!
Mehmet Büyükekşi kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? | TFF Başkanı olacağı iddia edilen Mehmet Büyükekşi'nin hayatı
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransa Açık'ta favoriler ikinci tura yükseldi Fransa Açık'ta favoriler ikinci tura yükseldi 00:44
Belözoğlu'dan Arda sözleri! "Çok iddialı olacak ama..." Belözoğlu'dan Arda sözleri! "Çok iddialı olacak ama..." 00:18
Fırtına'dan sağ bek hamlesi! Yunan yıldız... Fırtına'dan sağ bek hamlesi! Yunan yıldız... 00:18
Jesus'a yıldız hediyesi! Real Madrid'in rekor transferi... Jesus'a yıldız hediyesi! Real Madrid'in rekor transferi... 00:18
TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!" TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!" 00:17
Muriqi transferinde flaş gelişme! Görüşmeler başladı Muriqi transferinde flaş gelişme! Görüşmeler başladı 00:17
Daha Eski
Luis Suarez yeni adresini duyurdu! F.Bahçe... Luis Suarez yeni adresini duyurdu! F.Bahçe... 00:17
Arnavutköy Belediye 2. Lig'e yükseldi! Arnavutköy Belediye 2. Lig'e yükseldi! 00:17
Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu... Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu... 00:17
Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Tam 22 isim... Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Tam 22 isim... 00:16
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 00:16
Mesut Özil'e Almanya'dan sert eleştiri! "Oynasa da oynamasa da..." Mesut Özil'e Almanya'dan sert eleştiri! "Oynasa da oynamasa da..." 00:16