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TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..."

Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Milli eldiven, en çok merak edilen transfer sorusuna da yanıt verdi. İşte ayrıntılar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 15:10 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 15:55
TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..."

Süper Lig'i şampiyon bitiren Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, A Spor'un sorularını yanıtladı. Başarılı eldiven, transfer sorusuna da cevap verdi. İşte Uğurcan Çakır'ın sözlerinden öne çıkanlar...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..."

Şampiyon olacağımı hayal ediyordum. Çocukluğumdan beri Trabzonsporluydum. Şampiyonluk yaşamak nasip oldu. Herkesin çok büyük emeği var. Şampiyonluk altyapıdayken hayalimdi ama A takıma çıkınca hedefim oldu ve gerçekleştirdim.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..."

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI HİSSETTİM"

Çalıştığım bütün hocalarım ve önümde oynayan tüm kalecilerden bir şey öğrenmeye çalıştım. Hepsine teşekkür ediyorum. Kariyerimde kırılma anı Onur abinin sakatlığı oldu. Bulduğum şansı iyi değerlendirdim. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'un başına geçince çalışması ve yaptıkları beni şampiyonluk hedefine ulaşacağımıza inandırdı. Transfer teklifleri vardı ama burada kalıp şampiyon olacağımızı hissettim.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..."

Trabzonspor'un şampiyonluğu benim için her şeyden önemli. İnşallah dünyanın en iyi 3 kalecisinden biri olurum. Bunun için çalışıyorum.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..."

"MANTIKLI BİR TEKLİF GELİRSE..."

Trabzonspor için çok fedakarlık yaptım, kulüp de yaptı. Hedeflerim arasında Avrupa'ya gitmek var. Bana ve kulübe uygun ve mantıklı bir teklif gelirse gitmek istiyorum. 3 kupam var artık bana kızmazlar diye düşünüyorum.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..."

"MAÇ BİTİNCE AĞLADIM"

En zor maçımız deplasmandaki Göztepe maçıydı. İçerde de Adana Demirspor maçı çok zordu bizim için. Lider gidince biraz baskı oluyor ister istemez. Hocamız ve biz çok iyi yönettik bu süreci. Çok şükür yolun sonu şampiyonluk oldu. Mutluyuz ve gururluyuz. Antalya maçında seyirci girince onları çıkarmaya çalıştım, durun daha bitmedi diye. Maç biter bitmez soyunma odasına kaçtım ve ağladım. Çünkü benim çocukluk hayalimdi. Soyunma odasında 1 saat ağlamışımdır, o kadar duygulandım.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..."

"GİTMEK İÇİN GİTMEK İSTEMİYORUM"

Tekliflerin hangi takımdan geldiği de önemli. Gitmek için gitmek istemiyorum. Hedeflerim doğrultusunda çok iyi bir basamak olacak kulüp tercihim. Lig tercihi değil. Gideceğim takımdan daha büyük takımlara gitmek istiyorum, böyle bir tercih yapmak istiyorum.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..."

Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İç sahada inanılmaz, nereye gidersek gidelim bizi yalnız bırakmadılar. Yenikapı'da harika görüntüler vardı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..."

EURO 2020 ülkemiz adına da çok zorlu oldu. Bizi destekleyenleri üzdük. 3 maç oynuyorsunuz, anlık performanslar oluyor. EURO 2020'den sonra vicdanım rahattı, elimden geleni yaptım. Yazılan çizilenleri okumadım, sahada her şeyimi verdim.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..."

"MUSLERA'YLA SÜREKLİ KONUŞUYORUZ"

Muslera idol olarak gördüğüm bir insan. Sürekli konuşuyoruz. Çok başarılı. Ondan övgü dolu sözler duymak gurur verici. Dünyada en beğendiğim kaleciler Oblak, De Gea, Mendy...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..."

"KİMSEYİ ŞİDDETE YÖNLENDİRMEM"

Kayseri maçındaki sözlerimle 'Trabzonspor taraftarı dostluğu gözden geçirsin' demek istedim. Kimseyi şiddete yönlendirmem. Isınmadan itibaren ne bulursa atmaları hiç hoş değildi. Çok çirkin görüntülerdi. Ona çok üzülmüştüm. Küçükken hep Trabzonspor'da oynayan bir oyuncu olmak istiyordum.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..."

Önce ahlaklı, sonra başarılı bir kaleci olmak istiyorum. Genç arkadaşlarıma, kardeşlerime örnek olmak istiyorum. İnşallah hepsi benden daha başarılı olur.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..."

"BATSHUAYI'Yİ ÇOK BEĞENİYORUM"

Bu yıl Batshuayi'yi çok beğenmiştim. İkinci maçta mükemmel oynadı. Serdar Dursun çok iyi forvet. Çok beğeniyorum. Takım arkadaşlarm arasında beni en çok Abdülkadir Ömür zorluyor. Djaniny de iyi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..."

Şampiyonlar Ligi çok özel bir yer. Orada bulunmak, oynamak istiyorum. Çok fedakarlık yaptım Trabzonspor için. Onlar da artık benim için bunu yapacaktır. İlla gideyim diye bir şey söylemiyorum tabi. İstediğim teklif gelecek mi, kulübün istediği teklif gelecek mi? Her şeyi zaman gösterecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..."

"HER ŞEYİ TEK BAŞINA AŞAMIYORSUNUZ"

3 senedir psikolojik destek alıyorum. Her şeyi tek başına aşamıyorsunuz. Destek almak çok önemli. Bazen çok büyük kırılmalar yaşayabiliyorsunuz, onları en aza indirmek için bunu yapıyorsunuz.

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