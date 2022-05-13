TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..."

Trabzonspor 'un şampiyonluğu benim için her şeyden önemli. İnşallah dünyanın en iyi 3 kalecisinden biri olurum. Bunun için çalışıyorum.

Trabzonspor için çok fedakarlık yaptım, kulüp de yaptı. Hedeflerim arasında Avrupa'ya gitmek var. Bana ve kulübe uygun ve mantıklı bir teklif gelirse gitmek istiyorum. 3 kupam var artık bana kızmazlar diye düşünüyorum.

"MAÇ BİTİNCE AĞLADIM"

En zor maçımız deplasmandaki Göztepe maçıydı. İçerde de Adana Demirspor maçı çok zordu bizim için. Lider gidince biraz baskı oluyor ister istemez. Hocamız ve biz çok iyi yönettik bu süreci. Çok şükür yolun sonu şampiyonluk oldu. Mutluyuz ve gururluyuz. Antalya maçında seyirci girince onları çıkarmaya çalıştım, durun daha bitmedi diye. Maç biter bitmez soyunma odasına kaçtım ve ağladım. Çünkü benim çocukluk hayalimdi. Soyunma odasında 1 saat ağlamışımdır, o kadar duygulandım.