TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..."

Süper Lig'i şampiyon bitiren Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, A Spor'un sorularını yanıtladı. Başarılı eldiven, transfer sorusuna da cevap verdi. İşte Uğurcan Çakır'ın sözlerinden öne çıkanlar...
Şampiyon olacağımı hayal ediyordum. Çocukluğumdan beri Trabzonsporluydum. Şampiyonluk yaşamak nasip oldu. Herkesin çok büyük emeği var. Şampiyonluk altyapıdayken hayalimdi ama A takıma çıkınca hedefim oldu ve gerçekleştirdim.
"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI HİSSETTİM"
Çalıştığım bütün hocalarım ve önümde oynayan tüm kalecilerden bir şey öğrenmeye çalıştım. Hepsine teşekkür ediyorum. Kariyerimde kırılma anı Onur abinin sakatlığı oldu. Bulduğum şansı iyi değerlendirdim. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'un başına geçince çalışması ve yaptıkları beni şampiyonluk hedefine ulaşacağımıza inandırdı. Transfer teklifleri vardı ama burada kalıp şampiyon olacağımızı hissettim.