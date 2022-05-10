Kayserispor - Trabzonspor maçı sonrası Nwakaeme'den transfer sözleri!

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında TRT Spor'a konuşan başarılı kanat oyuncusu, "Trabzonspor'u çok seviyorum. Başkanla anlaşmaya yakınız. Benim Trabzonspor'dan ayrılışım ancak kulüp beni istemezse gerçekleşir." ifadelerini kullandı.



İşte o sözler...



Anthony Nwakaeme: Benim hakkımda çıkan transfer haberleri hakkında konuşmak istiyorum. Sessizliğim için Trabzonspor taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Konuştuğum tek takım Trabzonspor.

Benim geleceğim Trabzonspor'da. Söylediğim gibi Trabzonspor başkanı dışında kimseyle görüşmedim.

Trabzonspor'u çok seviyorum. Başkanla anlaşmaya yakınız. Benim Trabzonspor'dan ayrılışım ancak kulüp beni istemezse gerçekleşir.