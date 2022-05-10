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Kayserispor - Trabzonspor maçı sonrası Nwakaeme'den transfer sözleri!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'den transfer açıklaması geldi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nijeryalı yıldız transfer iddialarıyla ilgili olarak, "Benim geleceğim Trabzonspor'da. Söylediğim gibi Trabzonspor başkanı dışında kimseyle görüşmedim. Benim Trabzonspor'dan ayrılışım ancak kulüp beni istemezse gerçekleşir." dedi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 23:53 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 00:00
Kayserispor - Trabzonspor maçı sonrası Nwakaeme'den transfer sözleri!

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında TRT Spor'a konuşan başarılı kanat oyuncusu, "Trabzonspor'u çok seviyorum. Başkanla anlaşmaya yakınız. Benim Trabzonspor'dan ayrılışım ancak kulüp beni istemezse gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

Anthony Nwakaeme: Benim hakkımda çıkan transfer haberleri hakkında konuşmak istiyorum. Sessizliğim için Trabzonspor taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Konuştuğum tek takım Trabzonspor.

Benim geleceğim Trabzonspor'da. Söylediğim gibi Trabzonspor başkanı dışında kimseyle görüşmedim.

Trabzonspor'u çok seviyorum. Başkanla anlaşmaya yakınız. Benim Trabzonspor'dan ayrılışım ancak kulüp beni istemezse gerçekleşir.

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