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SPOR HABERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Spor haberi... Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Karadeniz ekibi Trabzonspor, 38 yıl sonra şampiyonluk hasretini dindirmişti. Şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılmaya da hak kazanan Bordo-Mavili ekibin muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
SPOR HABERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Rus kulüplerinin Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne 3. turdan değil play-off'tan katılacak.

SPOR HABERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Bordo-mavililerin ülke puanımızın düşük olması nedeniyle kurada seri başı olması beklenmiyor. Trabzonspor, play-off turunu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek. Karadeniz devi bu turda elenirse ise yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek. Fırtına'nın rakibi 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kuranın ardından belli olacak.

SPOR HABERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Temsilcimiz dışında Danimarka şampiyonu da doğrudan play-off'a katılacak. Diğer 6 takım ise önceki elemelerden kuraya dahil olacak.

SPOR HABERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Bordo-mavililer, play-off turunda ilk maçını 16-17 Ağustos, rövanşını ise 23-24 Ağustos'ta oynayacak. Fırtına, play-off'a katılım payı olarak kasasına 5 milyon Euro koyacak.

SPOR HABERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Karadeniz devi, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde ise 37 milyon Euro'yu cebine indirecek. Bu paraların kazanılması yönetimin elini maddi anlamda iyice rahatlatacak, gerekli takviyeler kolaylıkla yapılabilecek.

SPOR HABERİ - Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Play-off'ta muhtemel rakipler:

Karabağ (Azerbaycan) l Malmö (İsveç) l Ludogorets (Bulgaristan) l Sheriff (Moldova) l Bodo Glimt (Norveç) l Ferencvaros (Macaristan) l S. Bratislava (Slovakya) l Helsinki (Finlandiya) l TNS (Galler) l Zalgiris (Litvanya) l L. Red (Cebelitarık) l Zürih (İsviçre) l Olympiakos (Yunanistan) l Maccabi Hayfa (İsrail) l Apollon (Rum Kesimi)

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