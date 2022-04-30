Andreas Cornelius'tan şampiyonluk sözleri! "Tarif edilmesi zor"

Trabzonspor yıllar süren hasreti dindirerek 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyonluk ile tamamladı. Bordo-mavili ekipte tarihe geçen futbolcular da Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un bu sezon gol yollarında etkili olan oyuncusu Cornelius da Antalyaspor karşılaşmasının ardından şampiyonluğu değerlendirdi.

İŞTE CORNELIUS'UN SÖZLERİ:

Tarif edilmesi zor harika duygular bunlar. Uzun bir yolculuk bizimkisi. Sezon başladığında şampiyon olacağımızı birbirimize söylemiştik. Bu hedefi gerçekleştirdik, çok mutluyuz. Kolay olmadı ama başardık.