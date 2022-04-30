Haberler Trabzonspor Andreas Cornelius'tan şampiyonluk sözleri! "Tarif edilmesi zor"

Andreas Cornelius'tan şampiyonluk sözleri! "Tarif edilmesi zor"

Spor Toto Süper Lig'de Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da maç ardından açıklamalar yapan bordo-mavili ekibin futbolcuları şampiyonluğu değerlendirdi. Karadeniz ekibinde sezonun gol yükünü çeken oyunculardan olan Cornelius ise "şampiyonluk hedefini gerçekleştirdik, çok mutluyuz" dedi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 23:38
Andreas Cornelius'tan şampiyonluk sözleri! "Tarif edilmesi zor"

Trabzonspor yıllar süren hasreti dindirerek 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyonluk ile tamamladı. Bordo-mavili ekipte tarihe geçen futbolcular da Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un bu sezon gol yollarında etkili olan oyuncusu Cornelius da Antalyaspor karşılaşmasının ardından şampiyonluğu değerlendirdi.

İŞTE CORNELIUS'UN SÖZLERİ:

Tarif edilmesi zor harika duygular bunlar. Uzun bir yolculuk bizimkisi. Sezon başladığında şampiyon olacağımızı birbirimize söylemiştik. Bu hedefi gerçekleştirdik, çok mutluyuz. Kolay olmadı ama başardık.

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