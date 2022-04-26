Tarihi bir rekor! Fırtına'nın kasası doldu

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon kırılmadık rekor bırakmayan, birçok ilke atarak istatistikleri alt üst eden ve şampiyonluk için sadece bir puana ihtiyacı olan Trabzonspor, müthiş de bir gelir elde etti. 2019-20 sezonunda 192 bin adet forma satışı ile kulüp tarihinin rekoru kırılırken, geçen sezon ise koronavirüs salgınının etkisiyle bu rakam 88 bine kadar düşmüştü. Karadeniz devinde sezona başlarken hedef, ürün ve kombine satış rekorlarının kırılmasıydı. Kombine rekoru 27 bin adet ile kırılırken, forma satışında ise beklenen rakama bir türlü ulaşılamamıştı.

İLGİ İYİCE ARTTI

Ancak devam eden süreç içerisinde elde edilen başarılarla beklenen haber de geldi. Son dönemde artan ilgi ile forma satışları 220 bin adede ulaşmış durumda. Böylelikle kulüp tarihinin en yüksek forma satış rakamına ulaşılırken, toplamda 66 milyon TL'lik önemli bir gelir de elde edildi. Kulübün yeni hedefi ise sezon sonuna kadar 250 bine çıkarak hem ekonomik olarak ciddi bir gelir daha elde etmek hem de rekoru daha da geliştirmek. Bu nedenle yönetim yeni forma ve ürün siparişleri veriyor, mağazaları dolduruyor.