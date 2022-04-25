📺 Hakim 4. bölüm İZLE | Hakim dizisi TEK PARÇA FULL İZLE | Hakim son bölüm

Yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir'in oturduğu Hakim dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılmaya devam ediyor. Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak gibi sevilen isimlerin kadrosunda yer aldığı 'Hakim'dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken senaryosu ile atv ekranlarında izleyicilere yepyeni bir hikaye sunarken arama motorunda 'Hakim dizisi izle, Hakim canlı izle, atv Hakim dizisi izle' sorgulaması devam ediyor. Diziye dair bilgi almak isteyenler için, 18 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanacak Hakim dizisinin 3. detayları haberimizde...

👉HAKİM 4. BÖLÜM İZLE

HAKİM DİZİSİNİN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ömer Arif, taksicinin ölümüyle şantajdan kurtulmuştur. Fakat önünde daha büyük sıkıntılar vardır. Azem ensesindedir. Yasemin de onun peşinde…

Gülbahar, Cevdet'i sıkıştırmaktadır. Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalır. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Bunun üzerine Gülbahar, anlaşmayı fes etme kararı alır. Tüm bildiklerini anlatmak üzere Azem'e gider.

Deniz'le arası açılan Ozan ise vicdanının sesini daha fazla bastıramaz. Yaşananlara son vermek isteyen Ozan harekete geçer.

👉HAKİM 4. BÖLÜM İZLE

HAKİM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır.

Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır. Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur. Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler.

Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi. Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…

👉HAKİM 4. BÖLÜM İZLE

HAKİM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Erdal Beşikçioğlu

Yurdaer Okur

Ebru Özkan

Uğur Yücel

Hasibe Eren

Fatih Berk Şahin

Eslem Akar

Seda Akman

Burcu Kara

Naz Çağla Irmak

👉HAKİM 4. BÖLÜM İZLE