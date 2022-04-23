Adana Demirspor Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri! "Şölene hazırlanıyoruz"

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

34 haftadır bir oyun standardı ile geldik. Oyun olarak çok dalgalanma yaşamadık. Bazı iniş çıkışlar olabilir. Oynadığımız takım çok iyi bir takım. Geriye düştükten sonra üzerimize gelmeye başladılar. Bizim burada iyi savunma yapmamız gerekiyordu. Finaller zordur, bir final kazandık. İyi bir takıma karşı kazandık. Çok mutluyuz. Başlamadan 4 puana ihtiyacımız vardı, şu an kaldı 1.

Bütün dünyadaki Trabzon sevdalılarına bugünkü galibiyetimiz hayırlı olsun. Bayrakları çıkarmaya devam etsinler. Hafta sonu bir şölene hazırlanıyoruz. Çok az kaldı.

Trabzonspor'un genetiğinde var hedefe gitmek. 1 sene sonra neler kazandığımızın daha yeni farkına varacağız.

Daha kazanacağımız maçlar, alacağımız puanlar, kaldıracağımız kupalar var.