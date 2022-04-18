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Trabzonspor Yukatel Kayserispor hazırlıklarını tamamladı!

Bu sezon hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda kupaya uzanmak isteyen Trabzonspor kupa yarı finalinde Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Bu doğrultuda hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili ekip yaptığı akşam antrenmanı ile birlikte hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyuldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 18:52
Trabzonspor Yukatel Kayserispor hazırlıklarını tamamladı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşılaşacağız Yukatel Kayserispor maçı hazırlıkları Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 16.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamlandı.

Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor 19 Nisan 2022 Salı günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Mücadele Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

Trabzonspor kupanın önceki turlarında Boluspor ve Denizlispor'u eleyerek yarı finale yükselirken Kayserispor ise Hopaspor, Iğdır FK, 68 Aksarayspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eledi.

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