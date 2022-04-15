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TRABZONSPOR FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Volkan Demirel'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda olan Trabzonspor, maçı kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Karagümrük ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 19:14 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 19:24
TRABZONSPOR FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaşacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius

Karagümrük: Henüz açıklanmadı

📺 TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 15 Nisan Cuma günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

💥 SÜPER LİG'DE 6. RANDEVU
İki takım bu zamana kadar Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda rakibine karşı tüm müsabakalardan mağlup ayrıldı. Söz konusu maçlarda Fatih Karagümrük rakip fileleri 1 kez havalandırırken, bordo-mavililer 9 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele Karadeniz temsilcisinin 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

💥 VOLKAN DEMİREL İLE 16 MAÇTA 7 GALİBİYET
Fatih Karagümrük'te bu sezon 17. haftada göreve getirilen Volkan Demirel, kırmızı-siyahlılar ile Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Geçen hafta bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek ligdeki konumunu koruyan Karagümrük, Trabzonspor deplasmanına moralli gitti.

👉 AVCI KARİYER REKORUNU KIRMA PEŞİNDE!
Trabzonspor'da kariyerinin en parlak günlerini yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşısında kariyerinin en yüksek puanına ulaşmak için sahaya çıktı. Avcı, Medipol Başakşehir'de görev aldığı 2016-17 sezonunda 34 karşılaşmada 73 puan elde etmişti. Ligin bitimine 5 hafta kala 72 puanı bulunan bordo mavililerin oynanacak Fatih Karagümrük maçını kazanması halinde Avcı kariyerinin en yüksek puanına henüz lig bitmeden ulaşacak.

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