Akyazı kale gibi

Süper Lig'de 72 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, evindeki maçlarda bir başka. Karadeniz devi, Şenol Güneş Stadyumu'nda hanesine yazdırdığı 37 puanla da iç sahada da liderlik koltuğunda oturuyor. Bordo-mavililer bu sezon 2 yenilgisini de deplasmanda aldı.



BU KEZ ATAMADI

Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarına yedek başlayan Cornelius, G.Antep sınavıyla ilk 11'deki yerine geri döndü. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a muhteşem bir gol atan 29 yaşındaki Danimarkalı forvet, kırmızı-siyahlı takım karşısında ise fileleri sarsma başarısı gösteremedi.