Bileğine bastı, sarı çıktı!

Gaziantep'te oynanan maçın ilk yarısında Ertuğrul ile Nwakaeme arasında yaşanan pozisyonda Trabzon 'kırmızı' bekledi. İlk yarının sonlarındaki pozisyonda Ertuğrul, kendisine çalım atan Nwakaeme'nin bileğine tabanıyla sert şekilde bastı. Nijeryalı acı içinde yere yığılırken, gözler hakem Erkan Özdamar'a çevrildi. Erkan Özdamar, top Trabzonsporlu oyuncuda kaldığı için önce oyunu avantaj olarak oynattı. Oyunun durmasıyla birlikte Ertuğrul Ersoy'un yanına giden Özdamar pozisyonu sarı kartla geçiştirdi. Trabzonsporlu oyuncuların 'kırmızı kart' itirazlarına rağmen VAR'dan da hakeme uyarı gelmeyince karşılaşma devam etti.