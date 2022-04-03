Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Dorukhan Toköz kararı! Beşiktaş derbisinde...

Bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor, finale nokta koymak için gün sayarken, diğer yandan da yeni başarılar kovalıyor. İç sahada rakiplerine geçit vermeyen bordo-mavililer, 390 günlük yenilmezliğini bugün Beşiktaş karşılaşmasında da devam ettirmek istiyor. Evinde son yenilgisini geçen sezon 8 Mart 2020'de Alanyaspor'a karşı 3-1'lik skorla alan Karadeniz ekibi, o tarihten sonra bir daha kayıp yaşamadı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, bu yıl da 15 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Süper Lig'in açık ara lideri Trabzonspor, bugünü Beşiktaş maçını kazanması ya da berabere tamamlaması halinde, üç büyükler karşısında namağlup olarak sezonu tamamlayacak.