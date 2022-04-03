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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Dorukhan Toköz kararı! Beşiktaş derbisinde...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor, 31. haftada sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Kapalı gişe oynanacak müsabaka öncesi büyük bir heyecan yaşanıyor. İç sahada rakiplerine şans tanımayan Karadeniz Fırtınası, uzun süredir devam eden yenilmezliğini Beşiktaş derbisinde sürdürmeyi amaçlıyor. Kadro tercihini yapan Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz ile ilgili kararını verdi. İşte Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 10:15
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Dorukhan Toköz kararı! Beşiktaş derbisinde...

Bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor, finale nokta koymak için gün sayarken, diğer yandan da yeni başarılar kovalıyor. İç sahada rakiplerine geçit vermeyen bordo-mavililer, 390 günlük yenilmezliğini bugün Beşiktaş karşılaşmasında da devam ettirmek istiyor. Evinde son yenilgisini geçen sezon 8 Mart 2020'de Alanyaspor'a karşı 3-1'lik skorla alan Karadeniz ekibi, o tarihten sonra bir daha kayıp yaşamadı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Dorukhan Toköz kararı! Beşiktaş derbisinde...

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, bu yıl da 15 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Süper Lig'in açık ara lideri Trabzonspor, bugünü Beşiktaş maçını kazanması ya da berabere tamamlaması halinde, üç büyükler karşısında namağlup olarak sezonu tamamlayacak.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Dorukhan Toköz kararı! Beşiktaş derbisinde...

Şu ana kadar Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 5 maç yapan bordo-mavililer, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Trabzonspor, en son üç büyük rakibi karşısında 2019-2020 sezonunu 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgisiz kapatmıştı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Dorukhan Toköz kararı! Beşiktaş derbisinde...

NWAKAEME'NİN REKOR GÜNÜ!
Attıkları 58 golle ligin en fazla skor üreten takımı olan Trabzonspor'un en önemli hücum silahlarından Anthony Nwakaeme, Beşiktaş karşısında gol atması halinde Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşacak. Nijeryalı oyuncu, ligde 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020'de 29 karşılaşmada 11 gol, 2020-2021'de 34 müsabakada 7 gol, bu sezon ise 24 mücadelede 11 gol attı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Dorukhan Toköz kararı! Beşiktaş derbisinde...

AVCI'NIN TERCİHİ DORUKHAN!
Milliyet'in haberine göre, Trabzonspor'da kart cezalısı Peres'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Ahmetcan, Vitor Hugo ve Trondsen, dev karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Dorukhan Toköz kararı! Beşiktaş derbisinde...

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sağ bekte Peres'in yerine Dorukhan'a görev vereceği ifade edildi. Serkan ile arasında bir tercih yapmak zorunda kalan Avcı'nın, formayı Dorukhan'a vereceği öğrenildi.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Dorukhan Toköz kararı! Beşiktaş derbisinde...

Savunma hattında Hüseyin Türkmen'in forma giymesi beklenirken, cezası nedeniyle Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında oynayamayan Puchacz ise Beşiktaş maçında sahadaki yerini alacak.

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