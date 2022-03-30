Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu! Yayın ihalesinde son durum ne?

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Yayın ihalesindeki görüşmelerden henüz sonuç çıkmadığını belirten Ağaoğlu, 4 Nisan'da gerçekleştirilecek toplantıda Süper Lig'deki bütün kulüp başkanlarının tüm yetkiyi kendisine verdiğini ifade etti.



İşte o sözler...



Ahmet Ağaoğlu: Ukrayna Profesyonel Lig Birliği, bizimle iletişime geçti. Altyapılarındaki 143 sporcunun, çalışma imkanı bulamadığı söylendi. Kulüpler Birliği olarak çalışma yaptık. Trabzonspor 60 sporcuya, Çaykur Rizespor 50, Antalyaspor, Sivasspor ve Kayserispor da 40'ar sporcuya imkan sağlayacak.

Sadece imkanları uygun kulüplerimizden bu taleplerde bulunduk. Bazı kulüplerimizin altyapısında yeterli barınma imkanı yok. Yarın sporcular, ülkemize gelecekler.

Ukrayna'dan gelecek sporculara en az 6 ay ev sahipliği yapacağız. Bu süre 2 yılı da bulabilir.

Yayın ihalesi ile alakalı olarak, aslında bu 28 Mart günü federasyonda kulüp başkanlarının olacağı bir toplantı planlanmıştı. Ama bu toplantı 4 Nisan'a ertelendi. Bugünkü toplantıda tüm kulüp başkanları tüm yetkiyi bana verdi, bu toplantıya ben katılacağım.

"YAYIN İHALESİNİ SONUÇLANDIRAMADIK"

Yayın ihalesini sonuçlandıramadık. Özellikle Anadolu kulüpleri gelir kaybına uğradı. Bu kadar ciddi finansal sıkıntılı olduğu dönemde teklif edilen rakamların, hiçbir şekilde Türk futbolunun finansal ihtiyaçlarına cevap vermeyeceği malum.

Her kulüp, kendi düşüncelerini açıklamakta özgürdür. Bilmek zorunda olduğumuz bir şey var ki TFF, Türk futbolunun amiri olan kurumdur. Yasalarla belirlenen yetkileri var. Bu doğrultuda, tüm kararlara dair sorumluluk kendilerine aittir.

MHK'nın verdiği karar, Tahkim Kurulu'nun verdiği karar, amir kurumun yürürlüğe koyduğu kararlardır. Buna dair sorumluluk da TFF'nin dir. Konunun çözüleceği yer de, Genel Kurul'dur.

Yanılmıyorsam 3 kulübümüz, TFF'yi istifaya davet etti. Birlikteki çoğunluğun genel bakış açısı şu; zaten haziranda bir genel kurul var. Eğer bir sıkıntı varsa, kararın verileceği yer Genel Kurul'dur.

Biz burada ülke futbolunu yönetmiyoruz, ülke futbolunu TFF yönetiyor.

Lig tescil edilmesin söylemleri neye dayanarak söyleniyor. Suni bir gündem bu, amaç tartışma ortamı yaratmak. Kulüpler Birliği'nde ligin tescil edilmemesini talep eden bir kulüp yok.