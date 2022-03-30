Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Kulüpler Birliği toplantısı sonrası konuştu!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Ukrayna Profesyonel Lig Birliği, bizimle iletişime geçti. Altyapılarındaki 143 sporcunun, çalışma imkanı bulamadığı söylendi. Kulüpler Birliği olarak çalışma yaptık. Trabzonspor 60 sporcuya, Çaykur Rizespor 50, Antalyaspor, Sivasspor ve Kayserispor da 40'ar sporcuya imkan sağlayacak." dedi. Ağaoğlu ayrıca, "Lig tescil edilmesin söylemleri neye dayanarak söyleniyor. Suni bir gündem bu, amaç tartışma ortamı yaratmak. Kulüpler Birliği'nde ligin tescil edilmemesini talep eden bir kulüp yok." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)