Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Beşiktaş maçı kapalı gişe!

Trabzonspor - Beşiktaş maçı kapalı gişe!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin biletleri tükendi. Medical Park Stadyumu'ndaki kritik müsabaka kapalı gişe oynanacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 14:52
Trabzonspor - Beşiktaş maçı kapalı gişe!

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın biletleri tükendi.

Maç biletlerinin saat 11.00'de satışa sunulacağının açıklanması sonrası taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki gişe önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Biletler, satışa çıkarılmasından kısa bir süre sonra tükendi.

Trabzonspor Kulübü, Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerini VIP Platinum 3 bin 250, VIP Gold 2 bin 500, VIP Silver ve batı tribün 750, doğu tribün 650, fırtına tribün 450, kale arkası da 350 liradan satışa çıkarmıştı.

DİĞER
Zeynep Bastık siyah desenli bikinisiyle Dubai'yi yaktı geçti! Güzel şarkıcı kusursuz fiziği ile övgüleri topladı!
Seda Sayan'ın ahiretliği Safiye Soyman ihanete mi uğradı? Sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkınca kendini savunan Faik Öztürk'e tepki yağdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor