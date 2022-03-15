Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Stefano Denswil için karar verildi!

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Stefano Denswil için karar verildi!

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlaması da yapılmaya başlandı. Bordo-mavili yönetim, sezon başında İtalyan ekibi Bologna'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Stefano Denswil hakkında kararını verdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Stefano Denswil için karar verildi!

Trabzonspor'da sezon başından itibaren sorunsuz şekilde görev verilen 3 farklı mevkide forma giyen Stefano Denswil, son haftalarda görev yaptığı sağ stoper bölgesindeki performansıyla da büyük beğeni topladı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Stefano Denswil için karar verildi!

Sezon başında İtalya'nın Bologna kulübünden kiralık olarak kadroya katılan 28 yaşındaki savunma oyuncusunun kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Stefano Denswil için karar verildi!

Takvim'de yer alan haberde, Teknik direktör Abdullah Avcı çok beğendiği Surinam asıllı Hollandalı futbolcunun takımda kalmasını istiyor. Bunun üzerine yönetim kurulu da oyuncuyla sezon sona ermeden görüşmek için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Stefano Denswil için karar verildi!

Oyuncunun menajerinin Türkiye'ye davet edildiği ve Bologna kulübüyle de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek oyuncu için yeniden anlaşma zemini oluşturulmaya çalışılacağı ifade edildi. Yıldız oyuncu sezon sonunda serbest kalıyor..

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Stefano Denswil için karar verildi!

SAVUNMAYA LİDERLİK YAPIYOR!

Avcı'nın ilk 11'de sürekli şans verdiği Denswil, Vitor Hugo'nun yokluğunda savunmada liderlik yapıyor. Tecrübeli oyuncu son haftalarda performansını daha artırdı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Stefano Denswil için karar verildi!

Denswil bu sezon 22 Süper Lig maçında forma giydi. 28 yaşındaki futbolcunun 1 asisti bulunuyor. Denswil 1 kez de kupa maçında görev aldı.

DİĞER
Süper Lig Puan Durumu | TFF ile 13 Mart Süper Lig Puan Durumu Sıralaması Tablosu Nasıl? SL 29. Hafta maç sonuçları
Sivas'ta başıboş sokak köpekleri nedeniyle yola atlayan çocuğa araba çarptı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor