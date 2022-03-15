TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Stefano Denswil için karar verildi!

Trabzonspor 'da sezon başından itibaren sorunsuz şekilde görev verilen 3 farklı mevkide forma giyen Stefano Denswil , son haftalarda görev yaptığı sağ stoper bölgesindeki performansıyla da büyük beğeni topladı.

Takvim'de yer alan haberde, Teknik direktör Abdullah Avcı çok beğendiği Surinam asıllı Hollandalı futbolcunun takımda kalmasını istiyor. Bunun üzerine yönetim kurulu da oyuncuyla sezon sona ermeden görüşmek için düğmeye bastı.