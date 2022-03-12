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Fenerbahçe istedi Trabzonspor kapıyor! Eren Elmalı...

Bu sezon şampiyonluğunu ilan etmek için artık günleri sayan Tranzonspor gelecek sezon için de işi sıkı tutuyor. Transfer çalışmalarına start veren Trabzon, Kasımpaşa’nın sol beki Eren Elmalı için harekete geçti. 21 yaşındaki oyuncuyu Abdullah Avcı da istiyor...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe istedi Trabzonspor kapıyor! Eren Elmalı...

Trabzonspor, gelecek sezonun planlamasına devam ediyor. Bordo-Mavililerin son olarak Kasımpaşa forması giyen Evren Eren Elmalı'ya kanca attığı öğrenildi. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki başarılı sol beki teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği öğrenildi.

Bordo-Mavililer'in kadrosunda yer alan Puchacs'ın sözleşmesi bu sezon bitiyor. İsmail Köybaşı ve Trondsen'in ise performansları yeterli bulunmuyor. Takvim'in haberine göre gelecek sezon yerli kuralının değişmesi nedeniyle Trabzonspor'un o bölgeye yerli bir transfer yapması bekleniyor.

Eren Elmalı bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

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