Trabzonspor'un 4 yıldızı para basıyor!

Süper Lig'de en yakın takipçisi Konya'nın 15 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, hücum hattıyla göz kamaştırıyor. Nwakaeme, Cornelius, Bakasetas ve Visca attıkları goller, kazandırdıkları puanlarla şimdiden kendi maliyetlerini karşıladı. Muhteşem dörtlü, bu sezon kazandırdıklarıyla yıllık ücretlerinin % 90'ını şimdiden çıkardı. Nwakaeme 10 gol ve 9 takımın hanesine 23 puan yazdırdı. Yıllık 23 milyon TL alan Nijeryalı'nın gol attığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alındı. 21 milyon 500 bin TL kazanıldı. Cornelius 12 gol, 3 asistle oynadı. 23 milyon TL ücret alan Danimarkalı, 16.5 milyon TL kazandırdı.



VISCA 750 BİN EURO

Trabzonspor'la 3 buçuk yıllık sözleşmesi bulunan ve bu sezonunun ikinci yarısı için 750 bin euro'ya anlaşan Visca, 11 milyon 700 bin TL alacak. Boşnak yıldız, 4 karşılaşmada galibiyete katkısıyla 10 milyon 800 bin TL kazandırdı ve yarım sezonluk maliyetini neredeyse çıkardı. 'Çilingir' lakabıyla birçok maçın düğümünü çözen Bakasetas da Trabzonspor'a 8 golün yanı sıra 4 asist ekledi. Yunan maestronun skora etkileriyle 15 puan alınırken, yıllık 19 milyon TL yükü olan Yunan yıldız, katkısıyla 17 milyon TL getirdi. Karadeniz devi sonuçta hücum hattının performansı ile coşuyor.